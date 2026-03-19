Ποια είναι η Άνα Μαρία Μάρκοβιτς που σκοράρει και... εκτός αγωνιστικού χώρου χάρη στην ομορφιά της

Η Άνα Μαρία Μάρκοβιτς αγωνίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για λογαριαμό της Μπρούκλιν FC.

Η 26χρονη κατάγεται απο την Κροατία αλλά γεννήθηκε στην Ελβετία, εκεί που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική της καριέρα με την ομάδα της Ζυρίχης. Συγκεκριμένα, φόρεσε την φανέλα της Γκρασχόπερς ενώ λίγο αργότερα δοκίμασε την τύχη της στην Πορτογαλία, αρχικά στην Μπράγκα και για μικρό χρονικό διάστημα στη Νταμαϊένσε.

“We are not men. You have to know how to treat us. You have to know how to work with us.”



USL Super League side Brooklyn FC and Croatian national team player Ana Maria Marković opens up on changes she wants to see in women’s soccer 🗣️



Η διεθνής Κροάτιδα από το 2025 ζει στην Νέα Υόρκη και «τρελαίνει» κόσμο, όπως μαρτυρούν τα σχόλια κάτω από δημοσιεύσεις της στα social media «η ομορφότερη ποδοσφαιρίστρια του κόσμου». Η εντυπωσιακή παίκτρια της Μπρούκλιν FC διαθέτει 2.9 ακόλουθους στο Instagram.

H Άνα Μαρία Μάρκοβιτς είναι επιθετικός και μετράει δύο συμμετοχές στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (USL), χωρίς ακόμα να έχει βρει δίχτυα. Στην Μπρούκλιν FC αγωνίζεται και η μικρή της αδελφή, η 27χρονη Κίκι Μάρκοβιτς.

