Ταρέμι για την αναστολή του πολέμου: «Να ζήσει το Ιράν»

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συμφωνήσαν για κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον για δύο βδομάδες. Ο Μεχντί Ταρέμι που έχει δείξει την ευαισθησία του για τα θέματα που αφορούν την πατρίδα του, σχολίασε πολύ θετικά αυτήν την εξέλιξη μέσα απο στόρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού έγραψε χαρακτηριστικά: «Να ζήσει το Ιράν», ενώ συμπλήρωσε: «Με τις ιρανικές ευχές, πάντα χαρά και υγεία».

Να υπενθυμίσουμε ότι στο πρόσφατο φιλικό της Νιγηρίας με τον Ιράν, η εθνική ομάδα του Ιράν τίμησε τα θύματα από την επίθεση στην Μινάμπ, όπου πυραυλικό πλήγμα χτύπησε δημοτικό σχολείο θηλέων στερώντας τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, κυρίως μικρά παιδιά. Ένα γεγονός που συγκλόνισε όχι μόνο το Ιράν, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας παιδικές τσάντες ως συμβολική κίνηση για τα παιδιά που έφυγαν απο την ζωή. Τέλος, στον εθνικό ύμνο, η συγκίνηση κορυφώθηκε και ένα πέπλο σιωπής απλώθηκε σε όλο το γήπεδο.