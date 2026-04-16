Ανυποχώρητος ο Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ»

Σε αμφιβολία είχε τεθεί η συμμετοχή του Ιράν στο επερχόμενο Μουντιάλ της Αμερικής μετά από τις εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο με νέα τοποθέτησή του κατέστησε σαφές πως οι Ιρανοί διεθνείς είναι ευπρόσδεκτοι στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Ο Ινφαντίνο ήταν για ακόμη μία φορά κατηγορηματικός και με δηλώσεις του σε φόρουμ στην Ουάσινγκτον, απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Η ομάδα του Ιράν θα έρθει σίγουρα στο Μουντιάλ. Ευελπιστούμε, βέβαια πως μέχρι τότε θα έχει επέλθει η ειρήνη στην περιοχή, αυτό θα βοηθούσε πολύ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως το Ιράν πρέπει να έρθει στο Μουντιάλ. Εκπροσωπούν έναν ολόκληρο λαό, τον λαό τους. Επίσης, έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση μέσα από επιτυχίες στους αγώνες των προκριματικών. Τέλος, οι παίκτες έχουν εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, «σβήνοντας» τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή της εθνικής Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία και την Αίγυπτο σε Λος Άντζελες και Σιάτλ αντίστοιχα.