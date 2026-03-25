15.000 δολάρια για μια βίζα: Το οικονομικό «τείχος» των ΗΠΑ σε μερικούς φιλάθλους στο Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που κάνει σέντρα στις 11 Ιουνίου, υπόσχεται να είναι η πιο πληθωρική και διαφορετική διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού. Για πρώτη φορά, η γιορτή του ποδοσφαίρου φιλοξενείται σε τρεις χώρες ταυτόχρονα (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό), ενώ οι ομάδες αυξάνονται σε 48, δημιουργώντας έναν αγωνιστικό μαραθώνιο που θα απλωθεί σε ολόκληρη την ήπειρο. Αυτή η γιγάντωση του τουρνουά φέρνει μαζί της και πρωτοφανείς προκλήσεις, καθώς η μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε τρεις διαφορετικές επικράτειες απαιτεί έναν οργανωτικό άθλο που δεν έχουμε ξαναδεί.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ιράν να αποχωρήσει, άλλο ένα «μέτωπο» προέκυψε, αυτή τη φορά με ορισμένες αφρικανικές χώρες. Το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» τις τελευταίες ώρες με αναρτήσεις που θέλουν τους οπαδούς από την Αλγερία, το Πράσινο Ακρωτήρι, τη Σενεγάλη, την Τυνησία και την Ακτή Ελεφαντοστού να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν πρωτοφανή οικονομικό αποκλεισμό προκειμένου να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι αρχές των ΗΠΑ φέρονται να απαιτούν το αστρονομικό ποσό των 15.000 δολαρίων ως εγγύηση για την έκδοση τουριστικής βίζας, με σκοπό τη διασφάλιση της επιστροφής των ταξιδιωτών στις πατρίδες τους μετά τη λήξη της διοργάνωσης. Το ποσό αυτό θεωρείται απαγορευτικό για τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη δίκαιη εκπροσώπηση των οπαδών στις κερκίδες των αμερικανικών γηπέδων.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος «Visa Bond»

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυσκολίες αυτές προέκυψαν καθώς οι πολίτες συγκεκριμένων χωρών που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ με επαγγελματική ή τουριστική βίζα (B-1 και B-2) υπόκεινται σε πληρωμές εγγυήσεων μετά από αλλαγές πολιτικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Fans from several countries participating in this summer’s World Cup must deposit up to $15,000 in bond payments to be granted a tourist visa to enter the United States, while organiser FIFA is privately pressing the Trump administration to make exemptions for players.



The… pic.twitter.com/TpNwftkXpP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 25, 2026

Το λεγόμενο «Visa Bond Pilot Program» αφορά συνολικά 50 χώρες, πέντε εκ των οποίων έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σημαντικό είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο πρόγραμμα που να παραχωρεί ασυλία σε αθλητές που συμμετέχουν σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το Μουντιάλ.