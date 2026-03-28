Ο αρχηγός της Τζαμάικα αρνήθηκε δώρο απο την Νέα Καληδονία λόγω... μαγείας

Μια αξιοπερίεργη στιγμή εξελίχθηκε στον αγώνα ανάμεσα στην Νέα Καληδονία και στην Τζαμάικα για τα intercontinental play offs του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Οι φιλοξενούμενοι πήραν την νίκη με 1-0 και θα διεκδικήσουν την πρόκριση απέναντι στο Κονγκό την Τετάρτη (01/04, 00:00).

Οι αρχηγοί των δυο ομάδων αντάλλαξαν σημαίες, όμως ο αρχηγός της Νέας Καληδονίας, Σέζαρ Ζεούλα, δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Πρόσφερε στον τερματοφύλακα της Τζαμάικα, Άντρε Μπλέικ, ένα παραδοσιακό αντικείμενο, το οποίο του έκανε μεγάλη εντύπωση, καθώς θεώρησε ότι ήταν κάποιο αντικείμενο μαγείας.

Una de las particularidades que se presentó ayer en el repechaje se dio en el sorteo entre los capitanes de Jamaica y Nueva Caledonia.



César Zéoula le entregó un detalle a Andre Blake, quien no entendió nada de lo que estaba pasando y lo tomó con cierta desconfianza.



Έτσι, χρειάστηκε η παρέμβαση του ρέφερι της αναμέτρησης, ο οποίος του εξήγησε ότι είναι δώρο σεβασμού και ένδειξης ευ αγωνίζεσθαι και κατάφερε να κάνει τον γκολκίπερ της ομάδας απο την Βόρεια Αμερική να δεχτεί το δώρο του αντιπάλου του.

Previo al partido del repechaje en Gaudalajara, César Zéoula capitán de Nueva Caledonia, le obsequió el banderín y "una ofrenda" a Andre Blake de Jamaica, como ese regalo no es habitual, NO lo queria aceptar y le tocó al árbitro Tejera pedirle que lo recibiera pic.twitter.com/zpkgkFK3Mx — Jose Borda (@Borda_analista) March 27, 2026

Όσο αφορά την αναμέτρηση, Οι Τζαμαϊκανοί πήραν την νίκη με γκολ του Μπέιλι Κανταμαρτέρι στο 18ο λεπτό και θα πάνε σε τελικό πρόκρισης με τον Κονγκό. Το παιχνίδι πρόκειται να είναι ιστορικό, καθώς η Τζαμάικα ψάχνει την μόλις δεύτερη της πρόκριση σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998.