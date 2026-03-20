Μουντιάλ: Οι υπηρεσίες ασφαλείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σε FIFA και ΗΠΑ

Η χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση Τραμπ προς τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει καθυστερήσει, ενώ διανύουμε τον Μάρτιο μήνα και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) σχεδίαζε να μοιράσει 625 εκατομμύρια δολάρια έως τις 30 Ιανουαρίου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και έφερε την αντίδραση των τοπικών αρχών.

Συγκεκριμένα η Νέλι Πόου, βουλευτής των Δημοκρατικών και μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, υποστηρίζει ότι «το κάνουν για τους λόγους τους» με 100% πολιτικά κίνητρα.

Σύμφωνα όμως με το Reuters μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή και πως οι υπηρεσίες πληροφοριών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανότητα εξτρεμιστικών και εγκληματικών ενεργειών κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Θυμίζουμε ότι, η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Απο που πηγάζει αυτός ο φόβος;

Πηγή αυτής της αντίδρασης φαίνεται να είναι η αταστολή της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με το βρετανικό πρακτορείο να αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι της χώρας έχουν επικοινωνήσει με την FIFA αναφορικά με την ανησυχία εξτρεμιστικών επιθέσεων.

Η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή και υπό τον φόβο αντιποίνων, φέρνουν τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου των ΗΠΑ σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβου.