Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων για τα μπαράζ του Μουντιάλ

Παρότι η Εθνική μας ομάδα δεν αγωνίζεται, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τους αγώνες μπαράζ που οδηγούν στην τελική φάση του Μουντιάλ του 2026.

Αρχικά, η Τουρκιά αντιμετωπίζει την Ρουμανία στις 19:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Extra4.

Αργότερα και συγκεκριμένα στις 21:45, η Αλβανία των Στρακόσα και Πήλιου κοντράρεται με την Πολωνία με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Extra2, ενώ την ίδια ώρα η Ιταλία αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία και θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από το Novasports 1HD.