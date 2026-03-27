Απίστευτο: Οπαδός πουλάει το σπίτι του για να ακολουθήσει την Αγγλία στο Μουντιάλ

Ένας φανατικός φίλαθλος της εθνικής Αγγλίας πήρε μια ακραία απόφαση, προκειμένου να ζήσει από κοντά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, βάζοντας προς πώληση το σπίτι του αξίας 350.000 λιρών.

Ο 62χρονος Άντι Μιλν, γνώριμη μορφή στις εξέδρες των αγώνων της Αγγλίας, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, όταν φωτογραφία του με φανέλα των «Τριών Λιονταριών» κρατώντας μια ρέπλικα του τροπαίου στα χέρια του.

Ο πρώην καθηγητής, που πλέον ζει στην Ταϊλάνδη, ετοιμάζεται για το 10ο Μουντιάλ της ζωής του. Το πρώτο του ταξίδι ήταν το 1982 στην Ισπανία, όταν σε ηλικία 19 ετών έχασε όλα του τα υπάρχοντα έπειτα από κλοπή, χωρίς όμως να εγκαταλείψει ποτέ το πάθος του για την εθνική ομάδα.

Έχοντας ήδη παρακολουθήσει οκτώ Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών και το Μουντιάλ γυναικών το 2023 στην Αυστραλία, αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να «ρευστοποιήσει» τη δεύτερη κατοικία του στο Τσέσαϊρ ώστε να καλύψει τα έξοδα ενός επτά εβδομάδων ταξιδιού.

Όπως δήλωσε, σκοπεύει να βρεθεί στις ΗΠΑ από τις 3 Ιουνίου και να παρακολουθήσει ολόκληρη τη διοργάνωση, ξεκινώντας από την πρεμιέρα της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία στις 17 Ιουνίου. Παράλληλα, σχεδιάζει και οδικό ταξίδι μέχρι το Graceland, το ιστορικό σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ. Παρά τη μακρόχρονη εμπειρία του ως οργανωμένος φίλαθλος ο ίδιος παραδέχεται πως το ταξίδι θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των οπαδών.

Ο Μιλν πάντως δηλώνει αποφασισμένος να μειώσει τα έξοδα όπου μπορεί, επιλέγοντας φιλοξενία σε φίλους και οικονομικές λύσεις μετακίνησης, αποδεικνύοντας πως για χάρη της ομάδας του, όλα είναι ικανά αρκεί να υπάρχει... θέληση.