Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Η FIFA επικύρωσε πέντε σημαντικές αλλαγές - Τα αυστηρά χρονόμετρα και το VAR

Σε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς προχωρά η FIFA ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, επιχειρώντας να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να αυξήσει τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού στους αγώνες της διοργάνωσης.

Οι νέες οδηγίες εστιάζουν κυρίως στην επιτάχυνση της επανέναρξης του αγώνα, στην πειθαρχία των ποδοσφαιριστών αλλά και στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του VAR, ώστε να μειωθούν κρίσιμα διαιτητικά λάθη που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός ματς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από ξένα ΜΜΕ, οι διαιτητές θα εφαρμόζουν πλέον αυστηρότερα χρονικά όρια, ενώ κομβικός γίνεται και ο ρόλος του αρχηγού, ο οποίος θα αποτελεί τον μοναδικό παίκτη που θα μπορεί να απευθύνεται στον διαιτητή για διευκρινίσεις.

Οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν

Ο παίκτης που γίνεται αλλαγή θα πρέπει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η ομάδα του θα αγωνίζεται προσωρινά με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό.

Τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα από τέρματος θα εκτελούνται εντός 5 δευτερολέπτων, διαφορετικά η κατοχή θα περνά στον αντίπαλο.



Ποδοσφαιριστής που δέχεται ιατρική φροντίδα εντός γηπέδου θα πρέπει να παραμένει εκτός για ένα λεπτό πριν επιστρέψει, εκτός αν έχει προηγηθεί φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα.

Το VAR αποκτά επιπλέον αρμοδιότητες, καθώς θα εξετάζει πλέον και δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε αποβολή, αλλά και λανθασμένες αποφάσεις για κόρνερ.

Μόνο ο αρχηγός θα επιτρέπεται να προσεγγίζει τον διαιτητή για εξηγήσεις· οποιοσδήποτε άλλος παίκτης το επιχειρεί θα τιμωρείται άμεσα με κίτρινη κάρτα.

Η FIFA αναμένει βελτίωση στην ποιότητα των αγώνων μόλις εφαρμοστούν αυτοί οι κανονισμοί, δίνοντας περισσότερο καθαρό χρόνο παιχνιδιού στις ομάδες για να περιορίσει τις καθυστερήσεις. Ο διαιτητής αποκτά ρόλο... χρονομετρητή σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα από ότι είναι ως τώρα και πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου παγκοσμίως έχει ξεκινήσει.