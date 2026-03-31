«Daylight Offside»: Η ποδοσφαιρική επανάσταση του Αρσέν Βενγκέρ ξεκινά στον Καναδά στις 4 Απριλίου

Το ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για μια από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές στην ιστορία του, με τον «Καθηγητή» Αρσέν Βενγκέρ να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι αυτής της μεταρρύθμισης. Η νέα μέθοδος, γνωστή και ως «Daylight Offside», πρόκειται να δοκιμαστεί επίσημα στην Premier League του Καναδά (CPL) από τις 4 Απριλίου, σε συνεργασία με τη FIFA και το IFAB. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, ένας επιθετικός θα θεωρείται οφσάιντ μόνο αν ολόκληρο το σώμα του βρίσκεται μπροστά από τον τελευταίο αμυνόμενο. Αν έστω και ένα μικρό μέρος του σώματος του επιθετικού (που μπορεί να σκοράρει) ευθυγραμμίζεται με τον αμυντικό, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.

Canadian Premier League to conduct “daylight offside” trial in cooperation with FIFA.



Following discussions and approval at @TheIFAB's Annual General Meeting, Canada's top-flight – @CPLsoccer – will test an alternative offside Law when its new season gets under way on 4 April. — FIFA (@FIFAcom) March 31, 2026

Αυτή η προσέγγιση έρχεται να δώσει τέλος στα λεγόμενα «οφσάιντ του ενός εκατοστού» που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην εποχή του VAR. Ο στόχος είναι διπλός... να ενισχυθεί το επιθετικό παιχνίδι και να βελτιωθεί η ροή των αγώνων, προσφέροντας στους φιλάθλους περισσότερα γκολ και λιγότερες εξαντλητικές αναμονές για τις γραμμές των διαιτητών.

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε αυτή την αλλαγή δεν είναι άλλος από τον Αρσέν Βενγκέρ, τον εμβληματικό πρώην προπονητή της Άρσεναλ και νυν Επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της FIFA. Ο Βενγκέρ, που έμεινε στον πάγκο των «Κανονιέρηδων» για 22 συνεχόμενα έτη (1996-2018), είναι γνωστός για το καινοτόμο πνεύμα του και την προσήλωσή του στο θεαματικό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, άλλαξε τη νοοτροπία στην Αγγλία όσον αφορά τη διατροφή και την προπόνηση των αθλητών, ενώ κατέκτησε το αήττητο πρωτάθλημα του 2004. Σήμερα, από τη θεσμική του θέση, συνεχίζει να αναζητά τρόπους για να κάνει το άθλημα πιο δίκαιο και ελκυστικό για τη νέα γενιά. Η δοκιμή στον Καναδά θα αποτελέσει το κρίσιμο τεστ που θα κρίνει αν το «ποδόσφαιρο του μέλλοντος» θα υιοθετήσει μόνιμα τη φιλοσοφία του Γάλλου τεχνικού.