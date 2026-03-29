Η εντυπωσιακή οπαδός του Μουντιάλ 2010 το... γύρισε στη δημοσιογραφία για τη φετινή διοργάνωση

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική αποτελεί νοσταλγική ανάμνηση για πολλούς ποδοσφαιρόφιλους. Η Ισπανία έφτασε ως το τέλος της διαδρομής και έγραψε το όνομα της στην ιστορία, μαζί της όμως μια εκθαμβωτική φίλαθλος «χάραξε» την δική της διαδρομή. Η Λαρίσα Ρικέλμε, μοντέλο από την Παραγουάη, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα από τις εξέδρες, με τις κάμερες να την ακολουθούν σε κάθε της εμφάνιση.

Η δημοσιότητα εκείνης της περιόδου εκτόξευσε την καριέρα της, ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασίες στο μόντελινγκ, την τηλεόραση και την αθλητική δημοσιογραφία. Οι προτάσεις έπεσαν… βροχή, ενώ η ίδια αξιοποίησε στο έπακρο τη φήμη που απέκτησε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η 41χρονη πλέον Ρικέλμε επιστρέφει στο Μουντιάλ, αλλά από διαφορετικό ρόλο. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, θα αποτελέσει μία από τις βασικές σχολιάστριες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, διατηρώντας τον τίτλο της «Νύφης του Παγκοσμίου Κυπέλλου» που τη συνόδευσε από το 2010.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, συμμετείχε σε τηλεοπτικά projects, επιδείξεις μόδας και διαφημιστικές καμπάνιες σε όλη τη Λατινική Αμερική, έγινε εξώφυλλο σε διεθνή περιοδικά και ανέπτυξε έντονη παρουσία ως influencer και παρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών.

Αποφασισμένη να εδραιωθεί στον χώρο του ποδοσφαίρου, σπούδασε Επικοινωνία και έκανε τα πρώτα της βήματα ως αναλύτρια αγώνων, πραγματοποιώντας το τηλεοπτικό της ντεμπούτο σε αναμέτρηση της Παραγουάης με το Περού. Μάλιστα, πρόσφατα σχολίασε και φιλικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας της απέναντι στην Ελλάδα, δείχνοντας τη νέα επαγγελματική της κατεύθυνση.