Ο πόλεμος μαίνεται στη Μέση Ανατολή και η FIFA... βγάζει εισιτήρια για το Μουντιάλ

Με λιγότερες από 100 ημέρες να απομένουν μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ του 2026, που είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η FIFA ξεκίνησε επίσημα την πώληση εισιτηρίων για το τουρνουά που θα κρίνει τις δύο τελευταίες διαθέσιμες θέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 26 και 31 Μαρτίου στη Γκουαδαλαχάρα και στο Μοντερέι, παρά τα πρόσφατα κύματα βίας στο Μεξικό.



Ο θάνατος αρχηγού καρτέλ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης και οι δεκάδες δολοφονίες που ακολούθησαν καθημερινά δεν φαίνεται να ανησύχησαν ιδιαίτερα τη FIFA. Η Διεθνής Ομοσπονδία επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα τη διεξαγωγή των διηπειρωτικών playoffs και άνοιξε τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων για τους αγώνες που θα φιλοξενηθούν στις δύο μεξικανικές πόλεις.

Οι χώρες που θα φιλοξενηθούν στο Μεξικό



Τα μίνι προκριματικά τουρνουά στο Μεξικό θα φιλοξενήσουν έξι χώρες που θα δώσουν τέσσερις αγώνες: δύο ημιτελικούς στις 26 Μαρτίου και δύο τελικούς στις 31 Μαρτίου.



Η Νέα Καληδονία, η Τζαμάικα και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα αγωνιστούν για την πρώτη θέση στο πρώτο μονοπάτι πρόκρισης, ενώ η Βολιβία, το Σουρινάμ και το Ιράκ θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση στο δεύτερο μονοπάτι. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα το Ιράκ να αντιμετωπίσει δυσκολίες στο ταξίδι προς την Κεντρική Αμερική.

Τα εισιτήρια και τα δυο στάδια που βρίσκονται στο επίκεντρο



Παρότι τα εισιτήρια για το Μουντιάλ των 48 ομάδων και των 104 αγώνων έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τα 200 ευρώ για μεγάλες ομάδες στη φάση των ομίλων, τα εισιτήρια για τα μπαράζ στα τέλη Μαρτίου διατίθενται σε πολύ χαμηλότερες τιμές.



Με λιγότερα από 17 ευρώ, οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες στα γήπεδα του Μοντερέι και της Γκουαδαλαχάρα, δύο από τα στάδια που θα χρησιμοποιηθούν και στο Μουντιάλ.



Παρά τις χαμηλές τιμές, ορισμένες αποστολές εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια, ιδιαίτερα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που θα αγωνιστεί στη Γκουαδαλαχάρα περιοχή που έχει επηρεαστεί από πρόσφατα επεισόδια βίας.



Ο υπουργός Αθλητισμού του Κονγκό, Ντιντιέ Μπουντίμπου, δήλωσε στην «Equipe»: «Ζητήσαμε από την Ομοσπονδία μας να επικοινωνήσει με τη FIFA, εκφράζοντας αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια των παικτών και των φιλάθλων».



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας: «Όλα πάνε πολύ καλά, όλα θα είναι φανταστικά».