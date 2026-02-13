«Balls for Balls»: Η σπουδαία καμπάνια της Ντόρτμουντ κατά του καρκίνου των όρχεων

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Μάιντς για την 22η αγωνιστική της Bundesliga, η Μπορούσια Ντόρτμουντ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης. Οι Βεστφαλοί συνεργάζονται με την πλατφόρμα υγείας FAQ YOU και παρουσιάζουν την καμπάνια «Balls for Balls», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο των όρχεων.

Η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου αποτελεί τη συχνότερη σε άνδρες ηλικίας 15 έως 35 ετών, μια ηλικιακή ομάδα που ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το νεανικό κοινό της Ντόρτμουντ. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί νέοι αγνοούν τον κίνδυνο, θεωρώντας ότι η ηλικία και η καλή φυσική κατάσταση λειτουργούν ως «ασπίδα».

Ωστόσο, επειδή τα συμπτώματα συχνά δεν είναι εμφανή ή επώδυνα, η πρόληψη και η αυτοεξέταση παραμένουν καθοριστικής σημασίας. Στο πλαίσιο της δράσης έχουν στηθεί τέσσερα ειδικά σημεία περιμετρικά του Signal Iduna Park, όπου οι φίλαθλοι μπορούν να εξεταστούν δωρεάν με τη συμβολή ουρολόγων από την ευρύτερη περιοχή του Ρουρ.

Όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν ως συμβολικό δώρο μια συλλεκτική μπάλα της PUMA με τις υπογραφές των παικτών, την οποία μπορούν να παραλάβουν από το BVB Fanwelt. Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στο γήπεδο. Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της καμπάνιας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό και βίντεο με οδηγίες αυτοεξέτασης. Με την ολοκλήρωση της προβολής, αποκτούν και ψηφιακό πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από ολόκληρο το ρόστερ της ομάδας.