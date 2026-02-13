Σάλος στις Μαλδίβες: «Κύμα διάρροιας» έσωσε ομάδα από υποβιβασμό

Ένα πρωτοφανές περιστατικό στις Μαλδίβες έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ομάδα φέρεται να απέφυγε τον υποβιβασμό επικαλούμενη… μαζικό κύμα διάρροιας στο ρόστερ της. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της L'Equipe, η Κλαμπ Βαλένσια υποβιβάστηκε έπειτα από απόφαση που, όπως καταγγέλλεται, προέκυψε λόγω των χειρισμών της Γκριν Στριτς.

Όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο, στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας των Μαλδίβων, η Γκριν Στριτς εξασφάλισε την παραμονή της με ασυνήθιστο τρόπο, καθώς δεν κατέβηκε στο τελευταίο της παιχνίδι, επικαλούμενη μαζικό πρόβλημα υγείας στους ποδοσφαιριστές της.

Ο επιθετικός της Κλαμπ Βαλένσια, Στεφάν Μπλαν, εξήγησε πως η ύπαρξη μόλις ενός γηπέδου στη χώρα αναγκάζει όλες τις ομάδες να αγωνίζονται στον ίδιο χώρο. Η Γκριν Στριτς, για να σωθεί, έπρεπε να ηττηθεί με λιγότερα από τέσσερα γκολ στο ματς απέναντι στη Νιου Ράντιαντ.Ωστόσο, οι παίκτες της δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο γήπεδο.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Μαλδίβων, κάθε μηδενισμός τιμωρείται με ήττα 2-0 στα χαρτιά. Το αποτέλεσμα αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να παραμείνει στην κατηγορία η Γκριν Στριτς και να υποβιβαστεί η Κλαμπ Βαλένσια, παρά τη νίκη της απέναντι στους Ιγκλς.

Ένσταση χωρίς αποτέλεσμα

Η Κλαμπ Βαλένσια αντέδρασε έντονα, καταθέτοντας ένσταση και κάνοντας λόγο για σκόπιμη απουσία. Η Γκριν Στριτς αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις.

Η Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο περίπου 2.700 ευρώ και απαγόρευση μεταγραφών στην ομάδα, χωρίς όμως να αλλάξει το αποτέλεσμα του αγώνα ή την τελική βαθμολογία.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν, τρεις ημέρες μετά τον μηδενισμό, η Γκριν Στριτς αγωνίστηκε στο President's Cup με πλήρη αποστολή. «Ξαφνικά κανείς δεν ήταν άρρωστος. Από τέσσερις διαθέσιμους παίκτες έφτασαν στους είκοσι μέσα σε τρεις μέρες. Για εμένα αυτό είναι θαύμα», σχολίασε ειρωνικά ο Μπλαν.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει θόρυβο στο διεθνές ποδόσφαιρο, με το ενδεχόμενο παρέμβασης της FIFA να παραμένει ανοιχτό.