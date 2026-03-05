Μουντιάλ 2026: Cooling break σαν... τάιμ άουτ και διαφημίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει, και ως γνωστόν θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο ακραίες στην Αμερική, και επομένως η FIFA αποφάσισε να κάνει την ζωή των ποδοσφαιριστών λίγο ευκολότερη. Και από ότι φαίνεται δεν θα επωφεληθούν μόνο οι ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα το νέο σχέδιο της ομοσπονδίας για το Μουντιάλ, θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά cooling breaks ώστε οι παίκτες να ενυδατωθούν, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, στα οποία θα διακόπτουν τα παιχνίδια στο 22ο και στο 67ο λεπτό τους για τρία λεπτά, με τους παίκτες να πηγαίνουν στους πάγκους για να πάρουν ανάσες. Το μέτρο αυτό, που όπως λέει η FIFA γίνεται για το καλό των ποδοσφαιριστών, είναι και προς όφελος των εταιριών, καθώς είναι ευκαιρία για να υπάρξουν περισσότερες ενδοαγωνιστικές διαφημίσεις.

FIFA will allow broadcasters to cut away to advertisements during the “hydration breaks” that will split up each half of every 2026 World Cup match, multiple people briefed on the guidelines or with direct knowledge of them told The Athletic.



Soccer’s global governing body… pic.twitter.com/1tQFpIo5Vm — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 5, 2026

Το τρίλεπτο διάλλειμα θα γίνεται σε όλους τους αγώνες, και όπως δήλωσε η FIFA «δεν θα υφίσταται κανένα κριτήριο καιρού ή θερμοκρασίας. Τα breaks θα καλούνται από τον διαιτητή ώστε όλες οι ομάδες να έχουν ίσες συνθήκες». Επιπροσθέτως, ο επικεφαλής της διοργάνωσης Μανόλο Ζουμπίρια τόνισε στους τηλεοπτικούς σταθμούς που θα καλύψουν την διοργάνωση πως τα διαλλείματα θα κρατάνε ακριβώς τρία λεπτά «από σφύριγμα σε σφύριγμα», ενώ αν την ίδια ώρα υπάρχει ήδη διακοπή η τραυματισμός «θα αποφασιστεί εκείνη τη στιγμή από τον διαιτητή», και τα τρία λεπτά θα προστίθενται στις καθυστερήσεις.

Τέλος αναμένεται να υπάρχει και half time show, όπως γίνεται στο NBA και σε διάφορες άλλες διοργανώσεις αθλημάτων, ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως η FIFA έχει εξασφαλίσει συμφωνίες με broadcasters σε 190+ χώρες, με έσοδα που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,9 δισεκατομμύρια. Όπως φαίνεται η αμερικάνικη κουλτούρα μπαίνει βαθιά μέσα στο πετσί μιας τέτοιας παγκόσμιας γιορτής όπως είναι ένα Μουντιάλ. Και το αγνό ποδόσφαιρο των εντάσεων και της κατάθεσης ψυχής, να κινδυνεύει να γίνει... soccer με διαλλείματα και διακοπές.