Ροντρίγκο: Πετυχημένη επέμβαση για τον άσο της Ρεάλ - Πότε επιστρέφει

Ο Ροντρίγκο σήμερα (10/3) πέρασε με επιτυχία την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση του τραυματισμού στο δεξί γόνατο.





Θυμίζουμε ότι ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Χετάφε (2/3), λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Οι εξετάσεις αργότερα έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και πλάγιου μηνίσκου. Το αξιοσημείωτο είναι πως ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κανονικά. Οι γιατροί καθυστέρησαν την επέμβαση διότι περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή.

Πότε επιστρέφει

Πλέον, ο Βραζιλιάνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν πως ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και της «Σελεσάο» θα επιστρέψει στο 100% σε ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάζει από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το μήνυμα του Ροντρίγκο