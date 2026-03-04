Συγκλονίζει πρώην ποδοσφαιριστής: Η μάχη με την κοκαΐνη και τη δυστυχία μετά τη Premier League

Μια ιδιαίτερα σκληρή και ανθρώπινη εξομολόγηση έκανε ο άλλοτε αμυντικός της Premier League, Ντάριλ Γιανμάατ, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή περίοδο που βίωσε μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας και τη μάχη του με τον εθισμό στην κοκαΐνη.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των Νιούκαστλ και Γουότφορντ μίλησε στην ολλανδική εφημερίδα «AD», περιγράφοντας πώς η απότομη μετάβαση από την ενεργό δράση στην καθημερινότητα εκτός γηπέδων επηρέασε βαθιά τη ζωή του.

Ο Γιανμάατ αγωνίστηκε στην Premier League από το 2014 έως το 2020, αρχικά με τη Νιούκαστλ, όπου κατέγραψε 77 συμμετοχές, και στη συνέχεια με τη Γουότφορντ, συνεχίζοντας σε υψηλό επίπεδο για τέσσερα ακόμη χρόνια. Σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του αποτέλεσε και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, όταν ως μέλος της εθνικής Ολλανδίας έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η καριέρα του ολοκληρώθηκε το 2022 στην ADO Ντεν Χάαγκ, ωστόσο ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο άλλαξε τα πάντα. Όπως αποκάλυψε, μετά από ιατρική ένεση παρουσιάστηκε μόλυνση στην άρθρωση, γεγονός που ουσιαστικά τον ανάγκασε να αποσυρθεί πρόωρα.

«Ήθελα να συνεχίσω, αλλά ο τραυματισμός κατέστρεψε τα πάντα. Δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ», παραδέχθηκε, εξηγώντας πως η απώλεια της καθημερινής δομής που είχε ως επαγγελματίας αθλητής άνοιξε τον δρόμο στον εθισμό.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η εξάρτηση επηρέασε σοβαρά και την προσωπική του ζωή, οδηγώντας ακόμη και στη διάλυση του γάμου του με τη σύζυγό του, Γιόσι. «Αρχίζεις να λες ψέματα στους ανθρώπους που αγαπάς. Πλήγωσα πολλούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αποκαλύψεις έγιναν στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ντοκιμαντέρ «Real Men Don’t Cry», όπου πρώην ποδοσφαιριστές μιλούν ανοιχτά για τις ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μετά το τέλος της καριέρας τους.