Σούρλε: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής που έφυγε από τα φώτα του ποδοσφαίρου και τεστάρει τα όρια του

Ο Αντρέ Σούρλε υπήρξε ένας παίκτης «κλειδί» στη σύγχρονη ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η καριέρα του κορυφώθηκε το 2014 στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, όπου η δική του καθοριστική ασίστ στον Μάριο Γκέτσε χάρισε στη Γερμανία το τρόπαιο στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση είχε πετύχει και 3 καθοριστικά τέρματα.

Με συνολικά 22 γκολ σε 57 συμμετοχές με το εθνόσημο και περάσματα από την Premier League (Τσέλσι) και την Bundesliga (Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ, Βόλφσμπουργκ), ο Σούρλε έζησε την απόλυτη δόξα. Ωστόσο, πίσω από τα φώτα, ο ίδιος ένιωθε πως ο πρωταθλητισμός «έπνιγε» την προσωπικότητά του. Έτσι, το 2020 πήρε τη θαρραλέα απόφαση να αποσυρθεί μόλις στα 29 του, αναζητώντας μια ζωή με ουσία.

Η μέθοδος που ακολουθεί μακριά από το ποδόσφαιρο

Σήμερα, ο δρόμος του είναι ο «Wim Hof Method». Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Την έκθεση στο κρύο, τις στοχευμένες τεχνικές αναπνοής και τη δύναμη της θέλησης. Ο Σούρλε δεν επιλέγει το κρύο ως αυτοτιμωρία, αλλά ως εργαλείο πνευματικής και σωματικής αναβάθμισης.

Οι προπονήσεις του περιλαμβάνουν ορειβατικές αναβάσεις με ελάχιστο ρουχισμό σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, όπου ο στόχος είναι ο έλεγχος του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ανέβηκε στα βουνά Σνιέζκα, το υψηλότερο σημείο της Τσεχίας, 1.603 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς μπλούζα και φορώντας μόνο το σορτς του. Τα λόγια του μετά την ανάβαση.

«Τα τελευταία λεπτά, δεν μπορούσα να νιώσω τίποτα και έπρεπε να βρω κάτι πολύ βαθιά μέσα μου για να συνεχίσω. Μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. -19 βαθμοί, άνεμος 100 χλμ./ώρα στα πρόσωπά μας, δυνατή χιονόπτωση και βροχή. Αυτό που έμαθα... το σώμα μου και εγώ είμαστε πιο δυνατοί από όσο νόμιζα. Αν βάλω το μυαλό και την ψυχή μου σε αυτό, μπορώ να τα καταφέρω όλα».

Μέσα από το κρύο, μαθαίνει να διαχειρίζεται το στρες, να αυξάνει την αντοχή του και, κυρίως, να έρχεται σε απόλυτη επαφή με το «είναι» του. Για εκείνον, το να κατακτά μια βουνοκορφή με -19 βαθμούς είναι μια νίκη εξίσου σημαντική με το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί αυτή τη φορά, το τρόπαιο είναι η ίδια του η ηρεμία.

Ο Γερμανός πρωταθλητής κόσμου συνδυάζει πλέον στοιχεία λειτουργικής γυμναστικής με τη νοητική συγκέντρωση που απαιτείται για να παραμείνεις ακίνητος σε παγωμένα νερά ή χιονισμένες κορυφές, αποδεικνύοντας ότι το σώμα ενός επαγγελματία αθλητή είναι ένα εργαλείο που, με την κατάλληλη πνευματική καθοδήγηση, μπορεί να υπερβεί τα όρια που θέτει η φυσιολογία.

Για τον ίδιο, η μπάλα μπορεί να έμεινε πίσω, αλλά η «προπόνηση» συνεχίζεται με την ίδια ένταση, κάθε ανάσα μέσα στο κρύο είναι μια προσπάθεια να νικήσει τον εαυτό του.