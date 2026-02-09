Πρώην επιθετικός της Άστον Βίλα άφησε το ποδόσφαιρό και θέλει να παίξει σε ταινία του Τζέιμς Μποντ

Συχνό είναι πια το φαινόμενο της αλλαγής καριέρας ενός ποδοσφαιριστή μετά το τέλος της καριέρας τους. Πολλές φορές μάλιστα επιλέγοντας νέο επάγγελμα, οι παίκτες στρέφονται στην υποκριτική, κάνοντας συνήθως γκεστ σταρ εμφανίσεις σε μεγάλες ταινίες του Hollywood. Σύντομα, αναμένεται να δούμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συμμετέχει στις ταινίες Fast and Furious, όπως ανέφερε ο Βιν Ντίζελ σε δημοσίευση του.

Εκείνος που πραγματικά αφοσιώθηκε στην υποκριτική είναι ο Νορβηγός Τζον Κάριου. Ο ύψους 1,95 μ. σέντερ φορ έγινε γνωστός μέσα από τη Ρόζενμποργκ και πραγματοποίησε μια σπουδαία καριέρα στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Βαλένθια (με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Champions League), Ρόμα, Μπεσίκτας και κυρίως στην Άστον Βίλα. Στο Μπέρμιγχαμ παραμένει μέχρι σήμερα λαϊκός ήρωας, με τις εικόνες του να πανηγυρίζει επιτυχίες της ομάδας μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να γίνονται κατά καιρούς viral. Την ποδοσφαιρική του καριέρα την έκλεισε το 2012 στη Γουέστ Χαμ.

Σε συνέντευξή του στο The Athletic, ο Κάριου μίλησε ανοιχτά για τη μετάβασή του από το ποδόσφαιρο στην υποκριτική, αποκαλύπτοντας ότι το ενδιαφέρον του για την τέχνη είχε γεννηθεί ήδη στα τελευταία χρόνια της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, χωρίς όμως να το γνωρίζουν τότε οι συμπαίκτες του.

Ξεκίνησε μαθήματα όταν ακόμα έπαιζε

Όπως εξηγεί, ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής το 2009, όταν ακόμη αγωνιζόταν στην Άστον Βίλα, δουλεύοντας συστηματικά πάνω σε ρόλους και τεχνικές. «Ήμουν απόλυτα αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο, αλλά με ενδιέφερε πολύ η θεωρία και η τεχνική της υποκριτικής. Με γοήτευσε η διαδικασία δημιουργίας ενός χαρακτήρα από το μηδέν. Έτσι ξεκίνησα μαθήματα το 2009. Ερχόταν ένας δάσκαλος στο διαμέρισμά μου στο Λονδίνο και δουλεύαμε πάνω σε κείμενα και στο πώς μπαίνεις σε έναν ρόλο», θυμάται.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2012, απέκτησε τον χρόνο που απαιτείται για να αφοσιωθεί πλήρως στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε σε καναδική ταινία τρόμου. «Ήταν έξι εβδομάδες γυρισμάτων, δύο ώρες έξω από το Τορόντο, μέσα στο κρύο, με 12ωρα. Σαν κατασκήνωση υποκριτικής. Το λάτρεψα.

Η «μεγάλη» δουλειά και το όνειρο του

Το 2019 συμμετείχε και στη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή Maleficent: Mistress of Evil, με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί, αποκτώντας εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του Χόλιγουντ. Παρότι ο ρόλος του ήταν μικρός, ο Κάριου τονίζει πως τέτοιες συμμετοχές είναι εξίσου σημαντικές, καθώς προσφέρουν γνώση και επαφή με κορυφαίους επαγγελματίες.

Παράλληλα, δεν έχει αποκοπεί ποτέ από το ποδόσφαιρο. Παρακολουθεί στενά την Άστον Βίλα, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί «ομάδα του», ενώ δηλώνει ενθουσιασμένος για την παρουσία της Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Όσο για το μέλλον του στην υποκριτική, ξεκαθαρίζει ότι δεν τον απασχολεί η προβολή ή οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι με κάθε κόστος. «Θέλω να κάνω δουλειές που με ενδιαφέρουν πραγματικά και να συνεχίσω να μαθαίνω. Αν κάποτε μου δοθεί η ευκαιρία να παίξω έναν “κακό” σε ταινία του Τζέιμς Μποντ, θα το ήθελα πολύ», καταλήγει.