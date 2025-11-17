Ο Τζόνι Ντεπ παρακολούθησε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς στο «Λα Μπομπονέρα» - Το δώρο του Ρικέλμε (vid)

Μία διαφορετική εμπειρία περίμενε τον Τζόνι Ντεπ στο ταξίδι του στην Αργεντινή. Ο δημοφιλής ηθοποιός του Hollywood βρέθηκε στις εξέδρες του «Μπομπονέρα», του θρυλικού γηπέδου της Μπόκα Τζούνιορς για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Κλαούντιο Ουμπέδα, αλλά και την «εκρηκτική» ατμφόσφαιρα των φιλάθλων της ομάδας

Οι παθιασμένοι οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς και η καταπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν όταν η ομάδα τους παίζει στο «Μπομπονέρα» φαίνεται πως έχουν γίνει πόλος έλξης για τους celebrities.

Η επίσκεψη του Τζόνι Ντεπ στο θρυλικό γήπεδο της Μπόκα Τζόνιουρς έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης της δημοφιλής ποπ τραγουδίστριας, Ντούα Λίπα στο Κλάσικο εναντίον της Ρίβερ, αλλά και της ξενάγησης του τραγουδιστή των Oasis, Νόελ Γκάλαχερ στους χώρους των εγκαταστάσεων.

Ο αγώνας που παρακολούθησε από κοντά ο Τζόνι Ντεπ είχε ιδανική εξέλιξη για τους γηπεδούχους. Η Μπόκα Τζούνιορς κέρδισε την Τίγκρες 2-0, με σκόρερ τους Αϊρτόν Κόστα στο 73ο λεπτό και Έντισον Καβάνι στις καθυστερήσεις.

Ο Ουρουγουανός κεντρικός επιθετικός επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μετά από περίπου δυόμιση μήνες, ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στις καθυστερήσεις, «σφράγισε» με το γκολ του τη νίκη της Μπόκα Τζούνιορς στο παιχνίδι, αποθεώθηκε από τους φιλάθλούς της ομάδας και χάρισε στον Τζόνι Ντεπ μία ευχάριστη εμπειρία, γεμάτη πάθος και θέαμα.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, φεύγοντας από το γήπεδο, όταν του ζητήθηκε να κάνει δηλώσεις, απάντησε στους δημοσιογράφους από την Αργεντινή με μία λιτή, αλλά περιεκτική φράση: «Dale Boca», που σημαίνει «Πάμε Μπόκα».

Johnny Depp en exclusiva con #ElCanalDeBoca en su visita a La Bombonera 💙💛💙. pic.twitter.com/mmlXGPBYOH — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 17, 2025

Το ξεχωριστό δώρο του Ρικέλμε στον Τζόνι Ντεπ

Το αποκορύφωμα της ξεχωριστής εμπειρίας του Τζόνι Ντεπ στο θρυλικό «Μπομπονέρα», βέβαια ήρθε μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Τότε, ο θρύλος της Μπόκα Τζούνιορς και εν ενεργεία πρόεδρός της, Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, έκανε ένα ξεχωριστό δώρο στον Αμερικανό ηθοποιό.

Του χάρισε μία μοναδική φανέλα, που ανέγραφε το όνομά του, συνοδευόμενο από τον θρυλικό αριθμό «10» στην πλάτη. Έναν αριθμό, που στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο ταυτίζεται με ποδοσφαιριστές, που έμειναν στην ιστορία, όπως ο Ντίεγκο Μαραντόνα, ή ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Τζόνι Ντεπ αποδέχθηκε το δώρο του Ρικέλμε με ενθουσιασμό. Οι εικόνες με την παρουσία του στο «Μπομπονέρα» έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και οι φίλαθλοι της Μπόκα τον υποδέχθηκαν στο γήπεδο, όπως του αρμόζει, χαρίζοντας του μία μοναδική εμπειρία.

Την εμπειρία εκείνη, δηλαδή, που μόνο η παρακολούθηση ένος αγώνα του αργεντίνικου πρωταθλήματος στο «Μπομπονέρα» μπορεί να προσφέρει.