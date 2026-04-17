Μπόκα Τζούνιορς: Ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του τερματοφύλακα Μαρτσεσίν

Ο βασικός τερματοφύλακας της Μπόκα Τζούνιορς, Αουγκουστίν Μαρτσεσίν, στάθηκε άτυχος αφού υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, προκαλώντας σοκ εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Κατά τη διάρκεια αγώνα για το Copa Libertadores και συγκεκριμένα στο 12ο λεπτό αποχώρησε, σε μια φάση που αρχικά δεν έδειχνε ιδιαίτερα επικίνδυνη, αλλά εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον ίδιο και την ομάδα του.

Ο 38χρονος τερματοφύλακας, όπως φαίνεται στο βίντεο, ήταν συγκλονισμένος και φώναζε «έσπασα το γόνατό μου», αντιλαμβανόμενος άμεσα τη βαρύτητα του τραυματισμού του.

Λίγες ώρες μετά υποβλήθηκε σε εξετάσεις και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη σοβαρή ζημιά στο γόνατο. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα, ενώ στην πατρίδα του μεταδίδεται ότι αυτός ο τραυματισμός ίσως τον αναγκάσει να «κρεμάσει» τα γάντια του, μιας και είναι 38 ετών.

Ο έμπειρος Αγκουστίν Μαρτσεσίν έχει αγωνιστεί και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, κυρίως με τη φανέλα της Πόρτο.