Έρωτας με την πρώτη ματιά: Ρεπόρτερ «μαγεύτηκε» από φίλαθλο και της έδωσε το Instagram του

Ο έρωτας λένε ότι θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι ο Αργεντίνος ρεπόρτερ όταν ξεκίνησε να πηγαίνει στο γήπεδο για να κάνει την δουλειά του, δεν περίμενε ότι θα θαμπωθεί από την ομορφιά μιας φιλάθλου.

Ο λόγος για τον δημοσιογράφο του αργεντίνικου καναλιού «AZZ», Νίκολας Λουάσες, ο οποίος βρέθηκε έξω από το «La Bombonera» το βράδυ της Τρίτης (14/4) πριν την αναμέτρηση της Μπόκα Τζούνιορς με την Κλούμπ Μπαρτσελόνα για το Copa Libertadores, για να πάρει τον παλμό των οπαδών. Εκεί έπεσε πάνω σε μια πανέμορφη φίλαθλο, την Ντάνι, με την κουβέντα τους να γίνεται σύντομα... viral.

Αφού μετά από μερικές κουβέντες, ανακάλυψαν ότι κατάγονται και οι δυο από την Λανούς, ο μαγεμένος ρεπόρτερ της ζήτησε να ανταλλάξουν Instagram, παρόλο που όπως είπε στην συνέχεια της έδωσε τον λογαριασμό του ΑΖΖ και όχι τον δικό του. «Είναι καταγεγραμμένο από την κάμερα. Θα σου δώσω το Instagram του AZZ. Το διευκρινίζω αυτό γιατί αλλιώς θα πουν ότι σου δίνω το Instagram μου», υποστήριξε ο δημοσιογράφος. Ο κόσμος τριγύρω κατάλαβε τι συνέβαινε και άρχισε να κραυγάζει φέρνοντας τους δυο σε άβολη θέση, με τον Λουάσες να λέει «Λοιπόν! Ματαίωση της αποστολής του AZZ, παιδιά. Θα καταλάβετε». Πριν φύγει μάλιστα οι δυο τους φιλήθηκαν στο μάγουλο, με τον ίδιο να λέει στην όμορφη οπαδό, «Θα μιλήσουμε».

Το βίντεο αμέσως τράβηξε τα βλέμματα με τα σχόλια να αποθεώνουν τον Λουάσες, αλλά και να ζητούν να κοινοποιήσει το προφίλ της όμορφης Ντάνι με έναν να λέει: «Ακόμα και εγώ τη θέλω στο Instagram! Την αγαπώ!». Λογικό θα πούμε εμείς καθώς μια ματιά στο προφίλ της όμορφης Ντανιέλα σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό.