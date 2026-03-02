Ο Καραγκούνης επέστρεψε στην Αγγλία και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Φούλαμ (vid)

Η Φούλαμ κέρδισε με 2-1 την Τότεναμ για την 28η Αγωνιστική της Premier League και βρίσκεται με 40 βαθμούς στην ένατη θέση της βαθμολογίας, ενώ τα «σπιρούνια» στην 16η ,τέσσερις βαθμούς πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Το «Craven Cottage» υποδέχθηκε τον Γιώργο Καραγκούνη, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση του αγγλικού συλλόγου για να παρακολουθήσει απο κοντά την αναμέτρηση.

Μάλιστα, κατά την βραβευσή του εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο με κασκόλ της Φούλαμ και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους για την διετή προσφορά του.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας σε αυτά τα δύο χρόνια, κατέγραψε 47 συμμετοχές με τρία γκολ και τρεις ασίστ.