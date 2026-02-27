Premier League: Πόσο πληρώνει το εισιτήριο ένας φίλαθλος για να δει την αγαπημένη του ομάδα

Tο «National Living Wage» στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται στα 13 ευρώ την ώρα (11,4 λίρες). Με άλλα λόγια, ένας εργαζόμενος χρειάζεται περίπου 6,5 ώρες εργασίας για να καλύψει τη μέση τιμή ενός εισιτηρίου των πλουσιότερων συλλόγων της Premier League.



Οι έξι οικονομικά ισχυρότεροι σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος – Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ – εισπράττουν κατά μέσο όρο 84,2 ευρώ (74 λίρες) ανά εισιτήριο εντός έδρας αγώνα.



Σύμφωνα με την έκθεση της UEFA (European Club Finance and Investment Landscape Report), τα έσοδα από εισιτήρια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 19% το 2025 σε σχέση με το 2024, με την ανοδική τάση να αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026.



Η εικόνα ανά σύλλογο:



Άρσεναλ



Συνολικά έσοδα: 182 εκατ. ευρώ



Αύξηση: +20%



Μέση τιμή εισιτηρίου: 101 ευρώ (89 λίρες)





Τσέλσι



Συνολικά έσοδα: 104,8 εκατ. ευρώ



Αύξηση: +23%



Μέση τιμή εισιτηρίου: 95,7 ευρώ (84 λίρες)



Τότεναμ



Συνολικά έσοδα: 149,3 εκατ. ευρώ



Αύξηση: +22%



Μέση τιμή εισιτηρίου: 86,6 ευρώ (76 λίρες)



Λίβερπουλ



Συνολικά έσοδα: 136,7 εκατ. ευρώ



Αύξηση: +27% (η μεγαλύτερη)



Μέση τιμή εισιτηρίου: 84,3 ευρώ (74 λίρες)



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ



Συνολικά έσοδα: 153,8 εκατ. ευρώ



Αύξηση: +19%



Μέση τιμή εισιτηρίου: 69,5 ευρώ (61 λίρες)



Μάντσεστερ Σίτι



Συνολικά έσοδα: 91,2 εκατ. ευρώ



Αύξηση: +3%



Μέση τιμή εισιτηρίου: 66 ευρώ (58 λίρες)



Οι αντιδράσεις



Ο Τόμας Κόνκανον, διευθυντής δικτύου της Ένωσης Φιλάθλων Ποδοσφαίρου της Premier League, χαρακτήρισε τα στοιχεία «μη δίκαια» για τους οπαδούς, ζητώντας:



Κεντρική απόφαση για ανώτατο πλαφόν τιμών



Θεσμικό διάλογο συλλόγων–φιλάθλων



Επανεξέταση του κοινωνικού αποτυπώματος του αυξανόμενου κόστους



Η εμπορική ισχύς της Premier League μεταφράζεται σε διαρκή αύξηση εσόδων από matchday revenue, όμως το ερώτημα που τίθεται είναι αν η οικονομική βιωσιμότητα των συλλόγων θα συνεχίσει να βασίζεται σε ένα μοντέλο που πιέζει ολοένα περισσότερο τον παραδοσιακό πυρήνα των φιλάθλων.



Η ισορροπία μεταξύ εμπορικής ανάπτυξης και κοινωνικής προσβασιμότητας παραμένει το μεγάλο στοίχημα.