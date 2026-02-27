Αυτό είναι το σχέδιο του NBA Europe για να συμμαχήσει με την Euroleague

Το NBA, όσο οι ημέρες κυλούν, τόσο εντείνει τις ενέργειές του έχοντας δεδομένα ένα άμεσο πλάνο να... εκπονήσει. Να εγκαθιδρύσει μια νέα λίγκα στην Ευρώπη. Το... λεγάμενο ως NBA Europe! Μια κατάσταση που όσο πλησιάζουμε στον Οκτώβριο του 2027 (την περίοδο εκκίνησης του πρωταθλήματος σύμφωνα με τον Άνταμ Σίλβερ), θα την ακούμε όλο και συχνότερα. Και όχι αδικαιολόγητα.



Η αλλαγή CEO της EuroLeague, με τον Τσους Μπουένο να αναλαμβάνει τα ηνία, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα πλάνα των Αμερικανών. Καθώς μέχρι πρότινος, με τον Παούλιους Μοτεγιούνας στο τιμόνι, η αντιμετώπιση της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας, ήταν πέρα για πέρα εχθρική.



Το οικονομικό δίκτυο των ΗΠΑ, CNBC, αναλύει τη νέα θεώρηση που έχει το NBA για το ζήτημα. To ΝΒΑ, δε θέλει απλώς να χτίσει μια νέα λίγκα στην Ευρώπη, αλλά θέλει να φέρει μια πραγματική επανάσταση στον τρόπο που αντιμετωπίζεται το άθλημα στη «Γηραιά Ήπειρο». Κάτι που θα γίνει, από κοινού με την EuroLeague.



Με αυτούς τους τρόπους η EuroLeague θα συνεργαστεί με το NBA Europe



Πυρετώδεις είναι οι ενέργειες του NBA, όσον αφορά τη λίγκα της Ευρώπης. Ο Άλεξ Σέρμαν του CNBC αναφέρει χαρακτηριστικά, πως οι... αιτήσεις για συμμετοχή στο NBA Europe, ολοκληρώνονται μέσα στον επόμενο μήνα. Κάτι παρόμοιο, αφορά και τους πιθανούς επενδυτές και τα funds που θα θελήσουν να μπουν στον οργανισμό, όσο επίσης και τους τηλεοπτικούς παρόχους. Πέραν του NBC και της επικείμενης συνεργασίας του με το Sky Sports για τις τηλεοπτικές μετάδοσεις, αναφέρεται επιπροσθέτως πως υπάρχει το ενδεχόμενο, αναμετρήσεις να μεταδίδονται και μέσω του Youtube!



Με μια επικείμενη συμφωνία με τον κολοσσό των παγκοσμίων media να βρίσκεται στα σκαριά. Η οποία συμφωνία φυσικά θα έχει συνολική αξία εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων. Σε κάθε περίπτωση, στη συνέχεια γίνεται αναφορά για τον τρόπο πρόκρισης στο NBA Europe. Κατάκτηση του BCL, δώδεκα κλειστές θέσεις και τέσσερις ανοιχτές μέσω των διοργανώσεων της FIBA. Συνθήκες που έχουν αναλυθεί ουκ ολίγες φορές ήδη.



Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα, συγκεντρώνει η... ετυμηγορία για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται η EuroLeague να βαδίσει... χέρι χέρι με το NBA Europe. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, η διοίκηση της λίγκας των Αμερικανών, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη θετική διάθεση του Τσους Μπουένο, ο οποίος έχει δουλέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και γνωρίζει τις συνθήκες.



«Έχει δουλέψει για εμάς περίπου δέκα χρόνια. Μας γνωρίζει καλά. Μπορεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της FIBA, εμάς και των συλλόγων της EuroLeague». Τάδε έφη Μαρκ Τέιτουμ, αναπληρωτής κομισάριος του NBA. Όσον αφορά φυσικά τον Τσους Μπουένο.



Τι μορφή θα έχει όμως αυτή η συνεργασία; Το Αμερικανικό δίκτυο καταγράφει πως υπάρχει ενδεχόμενο, η EuroLeague να γίνει με κάποιον τρόπο, μέτοχος του NBA Europe. Επί της ουσίας, να επενδύσει οικονομικά στο νέο πρωτάθλημα που θα εγκαθιδρυθεί στην Ευρώπη, έτσι ώστε εκτός από ενδιαφέρον, να έχει και άμεσο οικονομικό όφελος από τις όποιες διαδικασίες λάβουν χώρα. Είναι ένα Μέσο... εξασφάλισης αυτό για το NBA, αν και ακόμα δεν έχουν υπάρξει τοποθετήσεις επίσημες για το ζήτημα προφανώς. Ο Τέιτουμ αρκέστηκε σε συνέντευξή του στο Λος Άντζελες προ εβδομαδών, να τονίσει πως ελπίζει να υπάρξει μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις δυο πλευρές.



Ποια θα είναι πρακτικά η δομή του NBA Europe;



Ο Σέρμαν, ξεκαθαρίζει και ορισμένες λεπτομέρεις για τη δομή που ενδέχεται να έχει το NBA Europe. Ξεκαθαρίζοντας αν μη τι άλλο, μερικές άγνωστες πτυχές που υπήρχαν και δεν είχαν ακόμα αποσαφηνιστεί από καμία τοποθέτηση.



Το NBA Europe, δεν πρόκειται να είναι καμία θυγατρική λίγκα, τύπου G-League. Οι ομάδες του «μαγικού πλανήτη», δε θα έχουν την ευχέρεια να συμφωνούν με παίκτες, ή να στέλνουν παίκτες στην Ευρώπη με two-way συμβόλαια, όπως συμβαίνει τώρα με τις δεύτερες ομάδες τους.



Οι ομάδες του NBA Europe, θα είναι αυτόνομοι οργανισμοί, με τη δική της διοίκηση. Αν για παράδειγμα η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθήσει άλλο μονοπάτι και φύγει από την EuroLeague και αλλάξει καθεστώς πρωταθλήματος, θα διατηρήσει το ίδιο «front office» που έχει. Και θα συνδέεται καθόλου, με καμία ομάδα των Αμερικάνων. Ούτε με τους Λέικερς, ούτε με τους Καβαλίερς και ούτω καθεξής.



Στο τέλος της ανάλυσης του CNBC, υπογραμμίζεται πως οι πόλεις στις οποίες στοχεύει το NBA, δεν έχουν ακόμα αλλάξει από εκείνη την αρχική αναφορά του Αϊβαζόγλου εντός του καλοκαιριού. Λονδινο, Ρώμη, Μαδρίτη, Μπαρτσελόνα, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Βερολίνο. Και οι ενέργειες για τις ομάδες που θα εδρεύουν στην κάθε πόλη και θα συμμετάσχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα, δε σταματάνε...