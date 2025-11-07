NBA Europe: Η νέα Λίγκα που ξεκινάει το 2027 θα έχει και... ελληνικό άρωμα

Ο General Manager του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου αποκάλυψε τις 12 πόλεις που θα έχουν ομάδα στη νέα λίγκα, με την Αθήνα να είναι μέσα σε αυτές, με το προγραμματισμένο τζάμπολ να είναι τον Οκτώβρη του 2027.

Πιο συγκεκριμένα ο General Manager της διοργάνωσης, σε συνέντευξή του στην «Gazzetta dello Sport», αναφέρθηκε στις ομάδες που θα διαθέτει η νέα λίγκα και πως το πρώτο τζάμπολ θα γίνει τον Οκτώβρη του 2027. Στην διοργάνωση θα υπάρξουν 16 ομάδες, με τις 12 από αυτές να είναι μόνιμες και μία από το Basketball Champions League, ενώ οι υπόλοιπες τρεις, θα προκύψουν από τις επιδόσεις τους στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Αϊβαζόγλου δύο ομάδες θα έχουν η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από μία ομάδα θα έχουν η Τουρκία και η Ελλάδα.

🗣️George Aivazoglou, GM of NBA Europe, spoke at Bocconi University and confirmed the participation of Milan, and possibly Rome, in the project set to launch in October 2027.



👀 And the other clubs with multi-year licences? “London and Manchester for the United Kingdom 🇬🇧, Paris… pic.twitter.com/5uvAqHKY9P — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 7, 2025

Τα δεδομένα για την ελληνική ομάδα

Αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την διοργάνωση. Υπερσύγχρονο γήπεδο, τεράστια έσοδα, γεμάτο γήπεδο, πολύ δυνατό brand name. Μια ομάδα που κάλλιστα θα αποτελούσε πόλο έλξης και σημείο αναφοράς στη νεοσύστατη λίγκα των FIBA-NBA. Το «τριφύλλι» βέβαια έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Euroleague, μάλιστα 10ετες οπότε δεν υπάρχει κάποια ένδειξη πως θα μπει σε διαδικασία αλλαγής.

Μετά υπάρχει και η ΑΕΚ η οποία είναι σοβαρή σύμμαχος της FIBA στην ανάπτυξη του BCL, έχοντας βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς, αγωνιστικά και μη. Η Ένωση είναι ενεργή στην επόμενη μέρα του μπάσκετ καθώς η σχέση του Μάκη Αγγελόπουλου με τον Πάτρικ Κομνηνό, αλλά και τα μέλη της παγκόσμιας ομοσπονδίας είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ ο Αγγελόπουλος ήταν παρών και στις συζητήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν για την δημιουργία της λίγκας.

Όπως όλα δείχνουν οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι όσο αναφορά την παρουσία ευρωπαϊκών ομάδων στο NBA Europe, με τη λίγκα αυτή να ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά και να φέρει νέα δεδομένα.