Αταμάν: «Έρχεται αύριο ο Φαρίντ» - Τι είπε για Μπάσεϊ και Γιούρτσεβεν

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε αυτό που όλοι περίμεναν. Ο Κένεθ Φαρίντ έρχεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Τούρκος τεχνικός αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου πως ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αναμένεται αύριο στην πρωτεύουσα, με δίμηνο συμβόλαιο και οψιόν παραμονής μέχρι το τέλος της σεζόν, εφόσον ικανοποιήσει.

Παράλληλα, ο Αταμάν ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόοδος στην υπόθεση του Τσαρλς Μπάσεϊ, ενώ η κατάσταση του Γιούρτσεβεν παραμένει «ανοιχτή», καθώς δίνεται μάχη για να προλάβει τη δύσκολη διπλή εβδομάδα της Euroleague. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» στάθηκε επίσης στο πρόβλημα της ομάδας στη θέση του σέντερ, καθώς ο Μήτογλου και ο τραυματίας Λεσόρ δεν είναι διαθέσιμοι. «Ψάχνουμε κάθε παίκτη που μπορεί να μας βοηθήσει», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι «πράσινοι» δεν σταματούν εδώ τις κινήσεις τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR:

“Αντιμετωπίσαμε σοβαρά αυτόν τον αγώνα επειδή είδαμε το Περιστέρι να παίρνει νίκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα. Είναι σημαντικό για εμάς ότι συγκεκριμένοι παίκτες έδειξαν σε καλή κατάσταση, όπως ο Ναν που έκανε σπουδαία δουλειά στην επίθεση. Αμυντικά ήμασταν επιθετικοί, δεν κάναμε πολλά λάθη και προστατεύσαμε τη ρακέτα μας. Πήραμε μια καθαρή νίκη.

Οι φίλοι σας έγραψαν ότι υπογράψαμε τον Φαρίντ. Ελπίζουμε ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα. Μετά από τις ιατρικές εξετάσεις ελπίζουμε ότι θα τον έχουμε έτοιμο για τη διπλή εβδομάδα. Δεν υπάρχει πρόοδος στην περίπτωση του Μπάσι, το δουλεύουμε, αλλά θέλει χρόνο. Και θέλουμε να δούμε και την κατάσταση του Γιούρτσεβεν, είναι στο 50-50 για να παίξει κάποια λεπτά στη διπλή εβδομάδα.

Αυτή τη στιγμή, αν δεν μετρήσουμε τον Μήτογλου, δεν έχουμε σέντερ. Οπότε ψάχνουμε όλο και περισσότερο. Ελπίζω ότι και ο Λεσόρ θα είναι μαζί μας. Ωστόσο η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη, αν θα κάνει θεραπεία ή επέμβαση. Υπάρχει συζήτηση με πολλούς γιατρούς για να παρθεί απόφαση. Ψάχνουμε όλους τους καλούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Φαρίντ θα έχει δίμηνο συμβόλαιο και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας ή όχι.

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Σορτς πρέπει να προσαρμοστεί, να καταλάβει το σύστημά μας. Ξέρουμε κι εμείς ότι προσπαθεί να παίξει το δικό του μπάσκετ. Είναι σπουδαίος παίκτης και θα βρούμε λύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πολλή συζήτηση από παίκτες, ατζέντηδες, ανθρώπους που έχουν φύγει από το άθλημα. Αυτοί που πρέπει να μιλούν, είναι οι παίκτες. Ούτε σήμερα είμαι ικανοποιημένος από εκείνον. Έχουμε πολλά γκαρντ, όποιος είναι καλός θα παίζει. Αλλιώς θα περιμένει τη στιγμή του, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημά μας για έναν παίκτη, ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον“.