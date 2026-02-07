Πρώην άσος της Άρσεναλ παντρεύεται την πασίγνωστη πορνοστάρ Τιάνα Τραμπ (pics)

Ο Νίκολας Πέπε, άλλοτε ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Άρσεναλ, που πλέον φορά τη φανέλα της Βιγιαρεάλ, φαίνεται πως βρήκε το «λιμάνι» του στο πρόσωπο της γνωστής ηθοποιού ταινιών ενηλίκων. Το ζευγάρι, που μετρά ήδη ενάμιση χρόνο κοινής πορείας, αποφάσισε να επισημοποίηση της σχέσης του, καθώς όπως από κοινού ανακοίνωσαν ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Παρά τον θόρυβο που προκαλεί η επαγγελματική ιδιότητα της Τραμπ στη βιομηχανία του θεάματος, ο 30χρονος άσος δείχνει πιο κατασταλαγμένος από ποτέ. Η ανακοίνωση του επικείμενου γάμου τους έχει γίνει ήδη viral στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Την αγαπώ τόσο πολύ, αλλά είναι πολύ άσχημο που πρέπει να πηγαίνει τόσα πολλά επαγγελματικά ταξίδια χωρίς εμένα. Θέλω απλά να είμαι μαζί της», δήλωσε πρόσφατα ο Πεπέ.

Η σύντροφος του άλλοτε άσου της Άρσεναλ, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Κιάνα Νικόλ Τζόουνς, αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες της βιομηχανίας ενηλίκων παγκοσμίως. Με καριέρα που ξεκίνησε πριν από έντεκα χρόνια, η Τραμπ διαθέτει τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους ακολούθους της στο Instagram να ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύριο.

Τα τελευταία χρόνια, η 30χρονη δραστηριοποιείται έντονα στη δημιουργία premium περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας OnlyFans, όπου έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του χώρου.