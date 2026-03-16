Πρέσκοτ: Ο 16χρονος «κέρβερος» της Μπάγερν που χρειάζεται... κυβερνητική άδεια για να παίξει (vid)

Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς οι νέοι τραυματισμοί των Σβεν Ούλραϊχ και Γιόνας Ούρμπιχ ήρθαν να προστεθούν σε αυτή του Μάνουελ Νόιερ, έχοντας αφήσει την εστία των Βαυαρών εκτεθειμένη.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το όνομα που κυριαρχεί στα ρεπορτάζ είναι αυτό του Λέοναρντ Πρέσκοτ. Ο γεννημένος το 2009 γκολκίπερ, ο οποίος διαθέτει αμερικανική και γερμανική υπηκοότητα, βρίσκεται προ των πυλών της πρώτης ομάδας.

Leonard Prescott (16) in first-team training — Bayern Focus (@FCBayernFocus) February 16, 2026

Αν αγωνιστεί την Τετάρτη απέναντι στην Αταλάντα, θα γράψει ιστορία ως ο νεότερος παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της Μπάγερν στη κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, σε ηλικία μόλις 16 ετών, 5 μηνών και 25 ημερών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε μέχρι σήμερα ο Πολ Βάνερ.

Το νομικό «μπλόκο» και η ειδική άδεια για... νυχτερινή εργασία

Ωστόσο, το εμπόδιο για τη συμμετοχή του Πρέσκοτ δεν είναι μόνο αθλητικό, αλλά και βαθιά νομικό, φέρνοντας στο φως μια άγνωστη πτυχή της γερμανικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 8(1) του γερμανικού νόμου για την προστασία της εργασίας των ανηλίκων (Jugendarbeitsschutzgesetz), απαγορεύεται στους ανήλικους κάτω των 18 ετών να εργάζονται μετά τις 8:00 μ.μ.

Δεδομένου ότι ο αγώνας του Champions League κόντρα στην Αταλάντα ξεκινά στις 9:00 μ.μ. και ολοκληρώνεται γύρω στις 11:00 μ.μ., η συμμετοχή του Πρέσκοτ θεωρείται παράνομη χωρίς μια ειδική κυβερνητική εξαίρεση.

Για να μπορέσει ο νεαρός τερματοφύλακας να πατήσει χορτάρι, η Μπάγερν Μονάχου πρέπει να εξασφαλίσει μια άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή εμπορίου. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων του, του παιδιάτρου του, αλλά και του σχολείου του.

Μάλιστα, ο νόμος είναι τόσο αυστηρός που ορίζει ότι, σε περίπτωση έγκρισης, ο ανήλικος πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 ώρες αδιάλειπτης ανάπαυσης μετά την «εργασία» του. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι την επομένη του μεγάλου του ντεμπούτου, ο Πρέσκοτ δεν θα επιτρέπεται νομικά να προπονηθεί πριν από το μεσημέρι.

Η Μπάγερν βρίσκεται ήδη σε διαδικασία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει αυτή την πρωτόγνωρη «σύγκρουση» του αθλητικού δικαίου με την εργατική νομοθεσία της Γερμανίας και ο μικρός... είναι προ των πυλών να γράψει τη δική του ιστορία.