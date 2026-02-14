Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και… πέταξε βαθμούς

Χωρίς ουσία και καθαρό μυαλό στο παιχνίδι του, ο Ολυμπιακός «κόλλησε» στη Λιβαδειά, μένοντας στο 0-0 με τον Λεβαδειακό, παρότι έπαιξε με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Όζμπολτ στο 41’, και έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου της Stoiximan Super League.



Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο και κάποιες καλές στιγμές, με κορυφαίες το τετ-α-τετ του Ελ Κααμπί στο 6’ που κόπηκε σωτήρια, το δοκάρι του Αντρέ Λουίς στο 74’ και το γυριστό του Μαροκινού στο φινάλε, όμως δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ απέναντι σε έναν πειθαρχημένο Λεβαδειακό που αμύνθηκε σωστά, είδε μάλιστα γκολ του Παλάσιος να ακυρώνεται μέσω VAR στο 70’ και πήρε έναν χρυσό βαθμό

Έτσι, ο Ολυμπιακός έμεινε για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη, βρίσκεται πλέον στο -1 από την ΑΕΚ (με ματς λιγότερο) και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, ενώ οι Βοιωτοί αύξησαν τη διαφορά τους από τον Παναθηναϊκό στη μάχη της τετράδας.

Το ματς

Στη Λιβαδειά, το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν την πρωτοβουλία, αλλά να μην μπορούν να βρουν το γκολ.



Από νωρίς, στο 6’, ο Ελ Καμπί είχε την πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό σε αντεπίθεση μετά από γύρισμα του Μαρτίνς από αριστερά, αλλά η μπάλα σταμάτησε πάνω στον Κορνέζο. Ο Ολυμπιακός έψαχνε συνεχώς να βρει χώρους για τον Ζέλσον και τον Λουίζ που ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός με τα ερυθρόλευκα, προσπαθώντας να δημιουργήσει κινδύνους από την πτέρυγα και τον άξονα.Στο 28’, ο Έσε επιχείρησε ένα γυριστό από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Λοντίγκιν.



Το παιχνίδι «έγειρε» υπέρ των φιλοξενούμενων στο 41’, όταν ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Όζμπολτ είδε αρχικά κίτρινη για διαμαρτυρία, και δευτερόλεπτα αργότερα δέχθηκε δεύτερη επειδή επιχείρησε να πάει πάνω στον Τζολάκη, με αποτέλεσμα την αποβολή του.

Ο διαιτητής Φωτιάς αποβάλει τον Οζμπολτ/INTIME

Συνολικά, ο Ολυμπιακός είχε τρεις καλές φάσεις, αλλά όχι μεγαλύτερη δημιουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση για να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, προσπαθούσε να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις.

Ο Ολυμπιακός βρήκε την πρώτη τελική στην εστία στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους με Τσικίνιο, με τον Λοντίγκιν να μπλοκάρει σταθερά ενώ λίγο αργότερα είχε καλή στιγμή με σουτ του δραστήριου απόψε Έσε.

Στο 68' ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε τρείς αλλαγές προσώπων και αλλαγή σχηματισμού περνώντας τον Κλέιτον στη θέση του Τσικίνιο.

Ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ με τον Παλάσιος στο 70' αλλά το γκολ ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR, καθώς ο ίδιος παίκτης στην αρχή της φάσης είχε κάνει ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Νασιμέντο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός είχε τη μεγαλύτερή του φάση στο ματς με το σουτ στην κίνηση του Λουίζ να σταματά στο δεξί κάθετο δοκάρι. Ο... νωθρός Ολυμπιακός είχε δύο τελικές μετά το 80' με τον Ελ Καμπί αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 20 τελικές για τον Ολυμπιακό, μόλις δύο στην εστία με την συμπλήρωση των 90'. Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Λειβαδιά με τον Ολυμπιακό μένει για δεύτερο σερί ματς «άσφαιρος», καθώς δεν βρήκε γκολ ούτε με στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λαμαράνα (46′ Πεντρόσο), Τσοκάι, Βέρμπιτς (64′ Αμπού Χάνα), Παλάσιος (75′ Νίκας), Κωστή (90’+1′ Οζέγκοβιτς), Όζμπολτ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι (69′ Κοστίνια), Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο (84′ Γιαζίτζι), Έσε, Μουζακίτης (69′ Νασιμέντο), Τσικίνιο (69′ Κλέιτον), Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Καμπί