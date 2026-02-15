Live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΛ στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΛ στη Λεωφόρο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα ματς με ξεκάθαρο χαρακτήρα «τελικού» για τους «πράσινους». Μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, η νίκη στο πρωτάθλημα αποτελεί μονόδρομο ώστε να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες τετράδας. Ο Ράφα Μπενίτεθ καλείται να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, όμως ζητά αντίδραση. Από την άλλη, η ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη, μετά το βαρύ 4-1 από τον Παναιτωλικό, ψάχνει αποτέλεσμα ψυχολογίας και βαθμούς παραμονής, γνωρίζοντας τη δυσκολία της αποστολής της στην Αθήνα.

