Ο Παναιτωλικός κέρδισε τον Αστέρα AKTOR (3-1) και βλέπει 8άδα

Εντυπωσιακός ο Παναιτωλικός, μετά το διπλό στη Λάρισα (4-1) και δίχως να αφήσει το πόδι από το γκάζι, νίκησε τον Αστέρα AKTOR με 3-1 για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πέτυχε τρία εξαιρετικά γκολ με τους Ματσάν, Μπάντζι και Άλεξιτς και μπήκε γερά ακόμα και στην διεκδίκηση μίας θέσης που οδηγεί στα playoffs 5-8. Παράλληλα έσπασε απίθανο αρνητικό ρεκόρ 10ετίας, καθώς την τελευταία φορά που είχε νικήσει τους Αρκάδες μέσα στο Αγρίνιο ήταν στις 10 Γενάρη του 2016 (2-1). Έκτοτε είχε εννέα ισοπαλίες και δύο ήττες σε 11 ματς.

Απογοητευτική η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, κυρίως στο δεύτερο μέρος, καθώς οι ποδοσφαιριστές της υπέπεσαν σε ατομικά λάθη και τα... πλήρωσαν. Δεν αρκούσε η θετική τους εμφάνιση στο πρώτο μέρος.

Το ματς

Καλός ο ρυθμός του ματς στα πρώτα λεπτά, απείλησε ο Αστέρας, όταν από σέντρα σουτ του Μίτροβιτς, έβγαλε με δυσκολία ο Κουτσερένκο, ο Κετού σε καλή θέση πλάσαρε πάνω στον Ουκρανό γκολκίπερ.

Με την ομάδα του Αγρινίου να παίρνει το προβάδισμα στην πρώτη του τελική στο 19'. Ματσάν και Λομπάτο έπαιξαν το ένα, δύο στο κόρνερ, ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός απέφυγε τον Μπαρτόλο και με άπιαστο σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στο «Γ» της εστίας του Παπαδόπουλου.

Σταδιακά οι Αρκάδες αντέδρασαν, είχαν σημαντικές στιγμές με τους Σιλά (28'), Κετού (34') και έφτασαν στην ισοφάριση λίγο πριν την ανάπαυλα. Ο Λομπάτο στον βηματισμό του, σε προσπάθεια να προλάβει τον Κετού, τον ανέτρεψε και μέσω VAR ο Ευαγγέλου έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Μπαρτόλο ισοφάρισε από την άσπρη βούλα, σκοράροντας ξανά, μετά τα δύο γκολ νίκης κόντρα στον Βόλο.

Καλός ο ρυθμός και στην επανάληψη, με τον Παναιτωλικό να παίρνει ξανά το προβάδισμα στο 64' σε φάση αντεπίθεσης. Απίθανο τακουνάκι του Ματσάν στον Ρόσα, ιδανική συρτή σέντρα του Βραζιλιάνου εξτρέμ στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα, ο Μπάντζι με προβολή προ κενής εστίας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 81΄ ο Παναιτωλικός κλείδωσε τη νίκη. Ατομική ενέργεια του Σμυρλή, σπάσιμο της μπάλας στον Μπουχαλάκη, το σουτ του κόντραρε, ο Άλεξιτς με πλασέ στην κίνηση από δύσκολη γωνία πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Παπαδόπουλου για το 3-1.

Γκολ: 19' Ματσάν, 64' Μπάντζι, 81' Άλεξιτς - 44' Μπαρτόλο (πέναλτι)

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Κίτρινες: 40' Κουτσερένκο, 93' Μπουχαλάκης - 40' Καστάνιο, 50' Μίτροβιτς

Κόκκινες: -

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σατσιάς (58' Μλάντεν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε (85' Αποστολόπουλος), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ρόσα (71' Σμυρλής), Ματσάν, Λομπάτο (71' Άλεξιτς), Ρόσα, Μπάντζι (85' Γκαρσία)

Αστέρας AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Σιλά, Καστάνιο, Δεληγιαννίδης (72' Άλχο), Τσίκο (72' Έντερ), Αλάγκμπε, Μούμο, Μίτροβιτς (62' Καλτσάς), Μπαρτόλο (82' Οκό), Κετού, Τζοακίνι (62' Μακέντα)

Πηγή: Athletiko.gr