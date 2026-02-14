Η ώρα και το κανάλι του Λεβαδειακός - Ολυμπιακός και όλης της δράσης της Stoiximan Super League

Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις 17:00, στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Στις 19:30, στη Βοιωτία, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Τέλος, στις 20:00, στο Cosmote Sport1HD μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα του Βόλου ΝΠΣ κόντρα στον Άρη.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.