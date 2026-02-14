Η ώρα και το κανάλι του Λεβαδειακός - Ολυμπιακός και όλης της δράσης της Stoiximan Super League
Που θα δείτε τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Στις 17:00, στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.
Στις 19:30, στη Βοιωτία, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Prime.
Τέλος, στις 20:00, στο Cosmote Sport1HD μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα του Βόλου ΝΠΣ κόντρα στον Άρη.
Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.