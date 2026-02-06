Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Ένας αρτίστας με κάθετο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αποτελεί μία από τις πιο καταγεγραμμένες περιπτώσεις νεαρών μεσοεπιθετικών του κροατικού πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου 2005, ύψους 1,78 μ., αριστεροπόδαρος, αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, με δυνατότητα τοποθέτησης και στα δεξιά της επίθεσης, συγκλίνοντας προς τον άξονα.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σλάβεν Μπελούπο, ενώ σε μικρότερη ηλικία είχε περάσει από αναπτυξιακά τμήματα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Σε ανδρικό επίπεδο καθιερώθηκε στη Σλάβεν από τα 18 του, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 67 επίσημες συμμετοχές, με 16 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν μετρά 22 αγώνες, 9 γκολ και 6 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελλο Κροατίας.

Το αγωνιστικό προφίλ του Κροάτη

Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, τα δεδομένα από το κροατικό πρωτάθλημα σκιαγραφούν έναν παίκτη που συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία και στην εξέλιξη των επιθέσεων. Καταγράφει πάνω από 3 προωθητικές μεταφορές μπάλας ανά 90 λεπτά, στοιχείο που δείχνει τάση να μεταφέρει την μπάλα κάθετα και όχι μόνο μέσω πάσας. Παράλληλα, επιχειρεί περίπου 2,5 τελικές προσπάθειες ανά αγώνα, με σημαντικό ποσοστό εκτελέσεων εκτός περιοχής. Έχει καλά πόδια και δεν διστάζει να εκτελέσει από μακρινές αποστάσεις.

Ο Γιάγκουσιτς εμφανίζει σταθερή παρουσία σε πάσες - κλειδιά, με συμμετοχή τόσο στη δημιουργία από στατική άμυνα όσο και στο transition. Αναλαμβάνει εκτελέσεις κόρνερ, φάουλ και στημένων φάσεων, τόσο για άμεση απειλή όσο και για δεύτερη μπάλα, στοιχείο που αύξησε τη συμμετοχή του σε ασίστ τη φετινή περίοδο.

Σε επίπεδο θέσης και κινήσεων, αγωνίζεται κυρίως στον άξονα, σε χώρους μεταξύ μεσαίας και αμυντικής γραμμής του αντιπάλου. Δέχεται μπάλα με πλάτη και επιχειρεί άμεση κάθετη πάσα ή προώθηση. Δεν αποτελεί box-to-box χαφ ούτε παίκτη έντονης αμυντικής συνεισφοράς, με τη δράση του να επικεντρώνεται στο επιθετικό τρίτο.

🔥 Adriano Jagušić (20) is enjoying a breakout season for Slaven Belupo 👏



📊 2025/26 Season:⁰⚽ 8 Goals⁰🅰️ 6 Assists⁰🏟️ 20 Games⁰⏱️ 1700 Minutes



It’s been reported the Croatian attacking midfielder is set to join Werder Bremen for around €4m 🇩🇪



There is also rumoured… pic.twitter.com/8BXQLbzmwO — CSN Football Videos (@csnfootballvids) January 16, 2026

Τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής

Σε διεθνές επίπεδο, έχει συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας και βρίσκεται στα ραντάρ συλλόγων από Bundesliga και Primeira Liga, όπως καταγράφηκε το τελευταίο διάστημα. Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται με κόστος 5,2 εκατ. ευρώ, μπόνους που φτάνουν τα 800.000 ευρώ και 20% ποσοστό μεταπώλησης προς τη Σλάβεν Μπελούπο, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.