Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα στο «τριφύλλι», εκτός αποστολής με ΠΑΟΚ ο Σισοκό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Απ. Νικολαΐδης» τον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30), στον πρώτο ημιτελικό της σειράς για το Κύπελλο Ελλάδας. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν χθες την προετοιμασία τους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην ανακοινώνει αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στον Δικέφαλο.

Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής όμως περιορίζει ακόμα περαιτέρω τις λύσεις που έχει στα χέρια του ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός. Ο νεοαποκτηθείς Μούσα Σισοκό ένιωσε ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο Γάλλος έχει οίδημα. Αυτό σημαίνει πως ο Σισοκό θα απουσιάζει από το αποψινό παιχνίδι, ενώ τις επόμενες μέρες θα επανεξεταστεί η κατάσταση του για να φανεί το ακριβές διάστημα απουσίας του.