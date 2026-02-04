Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ώρα και κανάλι για Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και ΟΦΗ - Λεβαδειακός

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μπαίνει ξανά στο προσκήνιο με τους πρώτους ημιτελικούς της διοργάνωσης και το ενδιαφέρον κορυφώνεται τόσο εντός όσο και… εκτός γηπέδων.



Η αυλαία ανοίγει στις 17:00, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Λεβαδειακό, στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για μια θέση στον τελικό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2 HD.



Το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς διεξάγεται στις 20:30 στη Λεωφόρο, εκεί όπου Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον πρώτο ημιτελικό τους, μετά τους αποκλεισμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.