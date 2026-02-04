Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ώρα και κανάλι για Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και ΟΦΗ - Λεβαδειακός
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson επιστρέφει με τους πρώτους δυο ημιτελικούς της διοργάνωσης κι ένα μεγάλο ντέρμπι.
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μπαίνει ξανά στο προσκήνιο με τους πρώτους ημιτελικούς της διοργάνωσης και το ενδιαφέρον κορυφώνεται τόσο εντός όσο και… εκτός γηπέδων.
Η αυλαία ανοίγει στις 17:00, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Λεβαδειακό, στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για μια θέση στον τελικό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2 HD.
Το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς διεξάγεται στις 20:30 στη Λεωφόρο, εκεί όπου Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον πρώτο ημιτελικό τους, μετά τους αποκλεισμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.
