Στον «αέρα» ο τελικός Κυπέλλου: Το ΟΑΚΑ απομακρύνεται - Ποιο γήπεδο παίρνει προβάδισμα

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς το ΟΑΚΑ δύσκολα θα μπορέσει να φιλοξενήσει τη φετινή διοργάνωση. Το βασικό εμπόδιο αφορά τη χωρητικότητα του σταδίου, η οποία την προγραμματισμένη ημερομηνία του αγώνα θα είναι αισθητά μειωμένη, εξαιτίας εργασιών στον χώρο των VIP.



Συγκεκριμένα, στο Ολυμπιακό Στάδιο θα μπορούν να παρευρεθούν μόλις περίπου 20.000 φίλαθλοι, αριθμός που θεωρείται χαμηλός για έναν τελικό τέτοιου μεγέθους. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, εμφανίζεται ξεκάθαρος ως προς τη στάση του, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί έναν τελικό σε ένα σχεδόν άδειο γήπεδο, όταν η συνολική χωρητικότητα του ΟΑΚΑ ξεπερνά τις 60.000 θέσεις. Η ομοσπονδία θέτει ως ελάχιστο στόχο την παρουσία άνω των 50.000 θεατών, ώστε η εικόνα του αγώνα να είναι αντάξια της διοργάνωσης.



Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις. Το AEL FC Arena βρέθηκε στο τραπέζι, ωστόσο η χωρητικότητά του κρίθηκε ανεπαρκής για τις ανάγκες ενός τελικού Κυπέλλου. Έτσι, το Πανθεσσαλικό Στάδιο αναδεικνύεται ως η επικρατέστερη επιλογή, καθώς πληροί τις οργανωτικές και αγωνιστικές προϋποθέσεις, προσφέροντας σαφώς καλύτερη εικόνα σε επίπεδο προσέλευσης.



Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, όμως με τα σημερινά δεδομένα, ο Βόλος δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για τη φιλοξενία του μεγάλου αγώνα.