Από την κρίση στην αποθέωση: Πώς ο Κόντης έδωσε ταυτότητα στον ΟΦΗ σε λίγες εβδομάδες

Ήταν 28η Οκτωβρίου 2025 όταν ο Χρήστος Κόντης πάτησε το πόδι του στο Ηράκλειο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ. Χαμογελαστός, ένα βήμα πριν υπογράψει σε ένα κλαμπ που περνούσε ξεκάθαρη κρίση, αλλά και έντονη αμφισβήτηση σε αγωνιστικό επίπεδο.



Το ντεμπούτο του στον «ασπρόμαυρο» πάγκο ήρθε στις 3/11/2025 στη Τρίπολη, απέναντι στον Αστέρα AKTOR. Η ήττα με 3-0 ήταν βαριά, ενώ ο Τιάγκο Νους δέχθηκε τη δεύτερη κόκκινη κάρτα του μέσα σε διάστημα σχεδόν ενός μήνα στο πρωτάθλημα. Εκεί ο Κόντης κατάλαβε πως το πρόβλημα δεν ήταν μόνο αγωνιστικό, αλλά και βαθιά ψυχολογικό. Έπρεπε να βάλει την ομάδα σε καλούπι σε πολλά επίπεδα. Να αποβάλει τη νευρικότητα, να καθαρίσει το μυαλό των παικτών και να τους επιτρέψει να δείξουν τι πραγματικά μπορούν να κάνουν ως σύνολο.

Εκείνες τις μέρες όλα έδειχναν πως η χρονιά για τον ΟΦΗ ήταν χαμένη και πως θα χρειαζόταν να παλέψει για την κατηγορία μέχρις εσχάτων. Λίγοι πίστευαν ότι αυτή η κατάσταση μπορούσε να ανατραπεί μέσα στη σεζόν. Στα τέλη Νοεμβρίου ακολούθησε ένα ματς-τελικός στη Λάρισα, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο ΟΦΗ καταφέρνει να φύγει με ένα τεράστιο «διπλό» από το AEL FC Arena, το λεγόμενο «εξάποντο». Παίρνει βαθμολογική ανάσα, αλλά κυρίως ψυχολογικό μπουστάρισμα.



Από εκείνο το σημείο, η δουλειά του Κόντη αρχίζει να φαίνεται. Η ομάδα αποκτά ταυτότητα και ψυχολογία. Ένα σύνολο που μέχρι τότε δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη, αρχίζει σιγά-σιγά να γίνεται ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Η εμφάνιση του ΟΦΗ απέναντι στην ΑΕΚ στην OPAP Arena, τέσσερις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα για το πρωτάθλημα, άφησε μόνο θετικά μηνύματα στον κόσμο της ομάδας.



Η διακοπή των εορτών αποδείχθηκε βάλσαμο. Το νέο έτος ξεκίνησε με τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκεί, η παρουσία του ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική. Για 90 λεπτά ήταν απόλυτα ανταγωνιστικός και κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό. Παρά την απώλεια του τίτλου, τα σημάδια ήταν ξεκάθαρα θετικά. Ακολούθησε μια δυάδα αγώνων με τον Αστέρα AKTOR, σε Κύπελλο και πρωτάθλημα, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Εκεί ο ΟΦΗ έδειξε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα τη δουλειά του νέου του προπονητή. Πήρε δύο καθαρές και εύκολες νίκες με πειστικό τρόπο πραγματοποιώντας συνολικά 30 τελικές και έχοντας τη κατοχή της μπάλας, πράγματα που δεν τα έκανε σε καμία περίπτωση το ίδιο ρόστερ πριν μερικές εβδομάδες. Πέρασε στους «8» του Κυπέλλου και στο πρωτάθλημα έκανε άλμα τριών θέσεων, ξεφεύγοντας από τη ζώνη του υποβιβασμού.

𝑻𝑯𝑰𝑨𝑮𝑶 𝑵𝑼𝑺𝑺 🔥



⚽️27’

⚽️43’

⚽️67’

⚽️74’



ℹ️Ο Τιάγκο Νους έγινε ο πρώτος ξένος στην ιστορία του ΟΦΗ που σκοράρει καρέ τερμάτων σε έναν αγώνα.#slgr #StoiximanSuperLeague #OFIFC #Nuss #MD16 pic.twitter.com/6rwIDIo0dc — Super League Greece (@Super_League_GR) January 12, 2026





Ο Κόντης αποθεώθηκε από τον κόσμο. Έδωσε ταυτότητα, μοίρασε ρόλους, έβαλε σε καλούπι τον παικταρά αλλά δύσκολο χαρακτήρα Τιάγκο Νους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ΟΦΗ ταξίδεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να αντιμετωπίσει ξανά την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για το κύπελλο, με το καλύτερο δυνατό μομέντουμ. Υπήρχε αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνει κάτι μεγάλο. Και έγινε.

Με γκολ του Σαλσίδο στο 80’ και με μια πειστική, ώριμη εμφάνιση, οι Κρητικοί πέρασαν δίκαια από την έδρα της ΑΕΚ και έκλεισαν θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Το 2026 του ΟΦΗ, μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, είναι ήδη εξαιρετικό. Γιατί έχει έναν προπονητή που σέβεται το άθλημα.

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη δεν έχει δεχθεί γκολ σε κανονική διάρκεια αγώνα σε τέσσερα παιχνίδια το 2026, αντιμετωπίζοντας μέσα σε αυτά Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και όλα αυτά την στιγμή που ο ίδιος δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, πως ο ίδιος πιστεύει ότι η ομάδα του είναι ακόμα στο 50% από αυτό που θέλει. Μια δήλωση που δείχνει με τι σκοπό και νοοτροπία ανέλαβε τον πάγκο μιας ομάδα που όλα έδειχναν ότι θα πάλευε για τη κατηγορία και τώρα βρίσκεται ένα βήμα από τον τελικό, έχοντας αποκλείσει την ΑΕΚ στο γήπεδο της.

Ο κόσμος του ΟΦΗ σηκώνει στα χέρια του τον «χρυσό» σκόρερ της OPAP Arena, στο αερoδρόμιο του Ηρακλείου/ EUROKINISSI

Είναι δουλειά προπονητή, δεν μπορεί να μην είναι. Η αλλαγή στην εικόνα της ομάδας είναι τεράστια και ο ΟΦΗ ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας πλέον στο μυαλό του όχι την επιβίωση, αλλά μια πραγματική υπέρβαση, τη κατάκτηση του Κυπέλλου.