ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς στη Λιβαδειά μετά από ένα ισορροπημένο παιχνίδι

Στον πρώτο εκ των δύο αγώνων της σειράς ο ΟΦΗ υποδέχθηκε τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο για τα ημιτελικά Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι Κρητικοί στηρίζονται στην καυτή έδρα και την εμπειρία τους, ενώ οι Βοιωτοί έχουν δείξει ότι ξέρουν να παίρνουν αποτελέσματα. Η ρεβάνς στη Λιβαδειά στις 11 Φεβρουαρίου θα δώσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό με πιθανούς αντιπάλους Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ.

Στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια υπάρχει ισορροπία, με λίγα γκολ και σφιχτά ματς, αν και ο Λεβαδειακός έχει πρόσφατη ευρεία νίκη με 4-0 που του δίνει ψυχολογία.

Eurokinissi

Χρήστος Κόντης και Νίκος Παπαδόπουλος σε μια ωραία στιγμή

Το 1-0 στο 5΄ και ή άμεση απάντηση του Λεβαδειακού στο 19'

Οι παίκτες του ΟΦΗ συνεργάστηκαν άψογα με Ανδρούτσο και Βούκοτιτς με την πάσα του τελευταίου να βρίσκει τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος με μία ωραία κίνηση στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή και άνοιξε το σκορ στο 5ο μόλις λεπτό.

Eurokinissi

Ο σκόρερ του 1-0 Μπόρχα Γκονθάλεθ πιάνει το σήμα του ΟΦΗ

Στο 19ο λεπτό μια ωραία εκτέλεση φάουλ με φάλτσα του Μπάλτζι κατέληξε στα δίχτυα ισοφαρίζοντας το σκορ για τους Βοιωτούς, μετά τον κακό υπολογισμό του τερματοφύλακα του ΟΦΗ. Η απόκρουση λόγω του αυξημένου αέρα αλλά και της κίνησης του Λέγια Ισέκα, επιθετικού του ΟΦΗ προς τη μπάλα, που εν τέλει δεν ήρθε σε επαφή, δυσκόλεψαν πολύ την δουλειά του Χρηστογιώργου.

Το υπόλοιπο μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο

Ο αρχηγός του ΟΦΗ Βασίλης Λαμπρόπουλος ενώ αγωνιζόταν με κίτρινη κάρτα από το 15ο λεπτό, χάρισε άλλο ένα εύκολο φάουλ στο 29ο λεπτό σε καλή θέση για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η εκτέλεση όμως κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του γκολκίπερ του ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί είχαν τη στιγμή τους έπειτα από μια ωραία ενέργεια του Ανδρούτσου στο 33ο λεπτό, όμως το σουτ του πρώην διεθνή δεν απείλησε την εστία του Λεβαδειακού.

Οι δύο ομάδες πίεζαν ψηλά με τον Λεβαδειακό να μην επιτρέπει στους γηπεδούχους να συνεργαστούν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα κλέψιμο έξω από τη περιοχή της ομάδας του Χρήστου Κόντη, να το εκμεταλλευτεί ο Παλάσιος ο οποίος με μια τρομερή τρίπλα άδειασε τους αμυντικούς του ΟΦΗ και σούταρε. Η όμορφη ενέργεια του αποκρούστηκε από τον έτοιμο Χρηστογιώργο.

Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου οι Κρητικοί συνεργάστηκαν εξαιρετικά με Λέγια Ισέκα και Φούντα, με τον τελευταίο να εξαπολύει ένα σουτ, το οποίο όμως κατέληξε σε κόρνερ μετά τη παρέμβαση του αμυντικού του Λεβαδειακού.

Δεύτερο ημίχρονο

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν όπως και στο πρώτο ημίχρονο με μια σέντρα του Φούντα να καταλήγει στα πόδια του Νους, έπειτα από το διώξιμο του Κορνέζου. Ο Ρώσος τερματοφύλακας του Λεβαδειακού ήταν σε ετοιμότητα και με μια εντυπωσιακή απόκρουση διατήρησε το 1-1.

Στο 58ο λεπτό μια εκτέλεση φάουλ του ΟΦΗ, είδε τους επιθετικούς του Λεβαδειακού να βγαίνουν σε γρήγορη αντεπίθεση με Παλάσιος και Μπάλτζι, όμως ο τελευταίος άργησε να σουτάρει και χάθηκε η ευκαιρία διεύρυνσης του σκορ. Στο 64' ένα εντυπωσιακό φάουλ του σκόρερ των Κρητικών, Μπόρχα Γκονθάλεθ, εκμεταλλευόμενος τον αέρα, υποχρέωσε τον Λοντίγκιν σε μια ενστικτώδη επέμβαση.

Eurokinissi

Λέγια Ισέκα και Αμπού Χάνα αγκαλιάζονται μετά το σκληρό τάκλιν του επιθετικού του ΟΦΗ

Η αποβολή του Λοντίγκιν στο 74ο λεπτό

Ο Γιούρι Λοντίγκιν χάλασε τα πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου, όταν φάνηκε να ελέγχει την φάση. Ωστόσο, δεν υπολόγισε σωστά με τον γρήγορο Λέγια Ισέκα να τον προλαβαίνει και να τον υποχρεώνει σε ένα άτσαλο μαρκάρισμα. Ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι η ομάδα της Λειβαδιάς θα συνεχίσει με 10 παίκτες, θυσιάζοντας τον Κωστή, ώστε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Ανάκερ.

Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν ψηλότερα στο γήπεδο, εκμεταλλευόμενοι την κόκκινη κάρτα και απείλησαν με τον δραστήριο Τιάγκο Νους στο 94ο λεπτό, όμως η προσπάθειά του πέρασε λίγο έξω από την εστία του Ανάκερ.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τρομερό κατέβασμα του Λεγια Ισέκα και το ξαφνικό του σουτ βρήκε το δοκάρι, όμως η μπάλα επέστρεψε στον Νους. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας του Λεβαδειακού που πέρασε αλλαγή για να καλύψει την αποβολή του Λοντίγκιν, έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του Αργεντίνου και διατήρησε το ματς στο 1-1.

Στο τέλος του παιχνιδιού 99΄, ο Αργεντίνος Τιάγκο Νους δέχθηκε και αυτός δεύτερη κίτρινη κάρτα με αποτέλεσμα να χάσει τη ρεβάνς στη Λιβαδειά.

Οι εντεκάδες των δύο ομάδων

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χρηστογιώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος (Σεγκέλια 90+2΄), Κρίζμανιτς, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Βούκοτιτς (Κανελόπουλος 67΄) , Ανδρούτσος, Χατζηθεοδωρίδης (Καινουριάκης 67΄) , Φούντας, Λέγια Ισέκα, Νους

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλον, Κορνέζος, Αμπού Χανά, Τσάπρας, Τσόκαι (Τζάλοου 89΄), Κώστη(Ανάκερ 78΄) , Βήχος, Παλάσιος (Πεντρόθο 89΄) , Όζμπολτ (Οζέγκοβιτς 78΄) , Μπάλτζι(Νίκας 68΄)