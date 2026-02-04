Live το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson

Τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έχουν ντέρμπι. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» υποδέχεται τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην Λεωφόρο, στο πρώτο ματς του ζευγαριού. Και οι δυο ομάδες έχουν καλή ψυχολογία, καθώς προέρχονται από εύκολες νίκες στο πρωτάθλημα με Κηφισιά και Πανσερραϊκό αντίστοιχα, και θα δώσουν «μάχη» για να αποκτήσουν πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού.

