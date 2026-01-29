Δυστύχημα ΠΑΟΚ: Επιστρέφουν Ελλάδα οι επτά σοροί και οι δύο τραυματίες από το πολύνεκρο τροχαίο

Απογειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/1) από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, που θα μεταφέρει στην Ελλάδα δύο από τους τρεις τραυματίες της φονικής σύγκρουσης που σημειώθηκε στη Ρουμανία και κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Η πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες. Μετά την άφιξή τους, οι δύο τραυματίες θα διακομιστούν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και θα συνεχιστεί η νοσηλεία τους.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η μεταφορά με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των σορών των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα.

Επιτυχημένο το έκτακτο χειρουργείο στον ένα τραυματία

Στο μεταξύ, ένας από τους τρεις τραυματίες που επέζησαν του πολύνεκρου δυστυχήματος εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο, έπειτα από επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι Ρουμάνοι γιατροί, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, διαπίστωσαν επιπλοκή και έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι Ρουμάνοι γιατροί ανέφεραν πως η επέμβαση πήγε καλά. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ασθενής δεν θα διακομιστεί στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπως θα γίνει με τους άλλους δύο τραυματίες. Παράλληλα, όπως είπε δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Γεωργιάδης: «Σε συνεχή επαφή με τις ρουμανικές Αρχές»

Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι ελληνικές υγειονομικές αρχές ήταν έτοιμες να παραλάβουν και τους τρεις τραυματίες, ωστόσο η επιπλοκή που παρουσίασε ο ένας εξ αυτών οδήγησε τους Ρουμάνους γιατρούς στην απόφαση για άμεση χειρουργική επέμβαση.

Όπως σημείωσε, σήμερα θα επαναπατριστούν οι δύο τραυματίες, ενώ για τον τρίτο θα αναμένεται η εξέλιξη της υγείας του, με το Υπουργείο Υγείας να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές Αρχές για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Βρέθηκε οίδημα στον αυχένα του τρίτου τραυματία

Διευκρινίσεις για την κατάσταση του τρίτου τραυματία έδωσε το πρωί της Πέμπτης (29/1) ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον υπουργό Υγείας να σημειώνει πως στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ βρέθηκε ένα οίδημα στον αυχένα και για αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση με το χειρουργείο να ολοκληρώνεται ομαλά.

«Αν είχε ταξιδέψει χθες υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος απάντησε ότι ο νεαρός «θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν μας πουν οι γιατροί».

«Ενώ έχει υποστεί πολλά κατάγματα δεν έχει επηρεαστεί νευρολογικά. Όταν γίνει καλά, θα ζει κανονικά τη ζωή του άρα τώρα πρέπει να μην γίνει λάθος» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Με αφορμή όσα συνέβησαν στη Ρουμανία, ο υπουργός Υγείας τόνισε ακόμα ότι «η Ελλάδα στέλνει μήνυμα ότι δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν Έλληνα πολίτη μόνο του πίσω. Ακούω και βλέπω στα social media που λένε ότι το κάνουμε γιατί είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ και διάφορα τέτοια. Πριν από μερικούς μήνες το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ έφερε από την Κένυα δύο ορειβάτες. Εμείς δεν αφήνουμε κανένα Έλληνα πίσω του μόνο ποτέ, δεν έχει να κάνει με θέμα δημοσιότητας, η Ελλάδα όπου και να είστε η Ελλάδα είναι πλάι σας».

20 και 28 ετών οι τραυματίες

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, δήλωσε ότι βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος στην κομητεία Τίμις.

Όπως ανέφερε, συνολικά καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων επτά έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις άνδρες ηλικίας 20, 20 και 28 ετών μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα, όπου συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Οι εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του τρίτου τραυματία παρακολουθούνται στενά, με στόχο τον επαναπατρισμό του μόλις το επιτρέψουν οι ιατρικές συνθήκες.