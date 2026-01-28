Συλλυπητήρια Βαρθολομαίου για τις τραγωδίες σε Τρίκαλα και Ρουμανία

Το δικό του «παρών» στο βαρύ πένθος που σκιάζει τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων από τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα στην βιομηχανία «Βιολάντα» αλλά και στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος που έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Με γραπτές παρεμβάσεις του, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξέφρασε την οδύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον αδόκητο χαμό νέων ανθρώπων και βιοπαλαιστών.

Ειδικότερα, για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ και οδήγησε στον τραυματισμό άλλων τριών, ο κ. Βαρθολομαίος απέστειλε συλλυπητήρια μηνύματα στους Μητροπολίτες Βεροίας Παντελεήμονα, Κίτρους Γεώργιο και Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Στις επιστολές του υπογραμμίζει πως το Φανάρι «συμμετέχει ολοκαρδίως» στο πένθος για τον θάνατο των φιλάθλων που κατάγονταν από τις επαρχίες τους, ευχόμενος την «άνωθεν παρηγορία» στους συγγενείς.

Παράλληλα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επικοινώνησε με τον Μητροπολίτη Τρίκκης Χρυσόστομο για τη φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο της περιοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών.

Στο μήνυμά του, ο κ. Βαρθολομαίος σημειώνει χαρακτηριστικά πως η τραγική απώλεια των «πέντε βιοπαλαιστριών» επισκιάζει βαρέως τη χαρά από τον πρώτο εορτασμό της μνήμης του Αγίου Δημητρίου του Γκαγκαστάθη, δηλώνοντας τη συμπαράσταση του Φαναρίου στη δοκιμαζόμενη Μητρόπολη.

Άφιξη στη Θεσσαλονίκη

Υπό τη σκιά αυτών των δυσάρεστων γεγονότων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναχώρησε σήμερα από την έδρα του για την Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας πολυήμερη επίσκεψη με πλούσιο πρόγραμμα.

Κατά την παραμονή του στη συμπρωτεύουσα, ο κ. Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει σε τρεις εμβληματικούς ναούς: στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών ανήμερα της εορτής (30 Ιανουαρίου), στον Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας (1 Φεβρουαρίου) και στον βυζαντινό Ναό της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου).

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης σημαντικές ακαδημαϊκές και κοινωνικές στιγμές, όπως την κεντρική ομιλία στην εκδήλωση του Α.Π.Θ. για τους Τρεις Ιεράρχες, τα εγκαίνια της Έδρας «Μητροπολίτης Δράμας Παύλος» στη Θεολογική Σχολή, καθώς και επισκέψεις στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου και στις δομές της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων.

Τέλος, ο Πατριάρχης θα επισκεφθεί τις Μητροπόλεις Νεαπόλεως και Καλαμαριάς, ενώ συνοδεύεται από τους Μητροπολίτες Ιεραπύτνης Κύριλλο και Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα, καθώς και κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής.