Βιολάντα: Τι δείχνει η έκθεση του ΤΕΕΜ- Οι τρεις σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας που ερευνούν οι Αρχές

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά από πολύωρη παρουσία ενώπιον του ανακριτή, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο υπεύθυνος βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας βρέθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, παραμένοντας στο γραφείο του ανακριτή για περίπου τέσσερις ώρες.

Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστούν στις 12:00, έφτασαν λίγο πριν τις 15:00. Σε βάρος τους ασκήθηκαν πλημμεληματικές διώξεις και αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η Δικαιοσύνη έκρινε πως θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα της Πυροσβεστικής και να κατατεθούν οι τελικές εκθέσεις των πραγματογνωμόνων. Στη συνέχεια, θα κληθούν εκ νέου από την εισαγγελέα και τον ανακριτή για τυχόν νέα ευρήματα.

Οι τρεις σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας

Ιδιαίτερα επιβαρυντική θεωρείται η πρώτη έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, στο εργοστάσιο δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων, οι σωληνώσεις προπανίου ήταν τοποθετημένες στο έδαφος αντί να είναι υπέργειες ώστε να εντοπίζεται άμεσα διαρροή, ενώ οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου θα έπρεπε να βρίσκονται σε διαφορετική, ασφαλέστερη απόσταση από το κτίριο.

Η συγκεκριμένη έκθεση δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά θα κατατεθεί απευθείας από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην αρμόδια εισαγγελέα.

Η διαρροή προπανίου και οι οσμές που αγνοήθηκαν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για την ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις, η οποία –σύμφωνα με ειδικούς– δεν επέτρεπε στο προπάνιο να διαφύγει μετά τη διαρροή. Έτσι, το αέριο συσσωρευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο ερευνάται εάν ήταν δηλωμένο ή αδήλωτο, με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη από σπινθήρα που εκτιμάται ότι προήλθε από αντλίες νερού.

Από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας, συγγενείς θυμάτων αλλά και τραυματίες κατέθεσαν ότι είχαν αντιληφθεί έντονη οσμή στον διάδρομο και στις τουαλέτες του εργοστασίου. Όπως υποστηρίζουν, είχαν ενημερώσει τους υπευθύνους, λαμβάνοντας όμως την απάντηση ότι η μυρωδιά προερχόταν από πλυντήρια ή υπονόμους.

Σύμφωνα με την τεχνική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το προπάνιο διέρρεε υπόγεια για διάστημα τεσσάρων έως πέντε μηνών χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ στον χώρο δεν εντοπίστηκαν ανιχνευτές αερίου, ούτε καν στο υπόγειο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σπινθήρας από μία εκ των αντλιών προκάλεσε την ακαριαία ανάφλεξη του συσσωρευμένου προπανίου και την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε.

Οι έρευνες των αρχών «δείχνουν» διαρροή προπανίου για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια. pic.twitter.com/mcf9C43Wse — Flash.gr (@flashgrofficial) January 28, 2026

Ανοιχτό το ενδεχόμενο κακουργηματικών διώξεων

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας της Πυροσβεστικής και τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων, δεν αποκλείεται οι κατηγορίες να αναβαθμιστούν από πλημμέλημα σε κακούργημα.

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων και ολόκληρη η χώρα θρηνούν τις πέντε εργαζόμενες γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα. Δέκα παιδιά έμειναν χωρίς μητέρα, με πέντε από αυτά –ηλικίας από τριών έως 17 ετών– να καλούνται να μεγαλώσουν χωρίς τη μητρική παρουσία.

Ομάδα ψυχιάτρων βρίσκεται στο νοσοκομείο Τρικάλων, παρέχοντας στήριξη στα παιδιά και στους συγγενείς των θυμάτων, ενώ οι σοροί των πέντε γυναικών παραδίδονται στις οικογένειες για τις κηδείες που θα τελεστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.