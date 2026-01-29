Νέα αποκάλυψη για «Βιολάντα»: Συστάσεις της Περιφέρειας ότι οι δεξαμενές ήταν ασύμβατες με το νόμο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με φερόμενες πράξεις και παραλείψεις στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που τυχόν συνδέονται με τη φονική έκρηξη της Δευτέρας (26/1), η οποία προκάλεσε τον θάνατο 5 εργατριών.

Μετά την παρουσίαση των ευρημάτων της Πυροσβεστικής, η οποία κάνει λόγο για πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο, αλλά και την επιβαρυντική έκθεση του ΤΕΕΜ σχετικά με την απουσία ανιχνευτών αερίων και άλλες σοβαρότατες παραλείψεις, αποκαλύπτεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει τεχνικά προβλήματα στις εγκαταστάσεις αρκετά χρόνια πριν.

Eurokinissi

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα ο ALPHA, στις 17 Φεβρουαρίου 2020 η Περιφέρεια είχε εκδώσει διαπιστωτική πράξη μετά από αυτοψία στο χώρο, η οποία υποστήριζε ότι οι δεξαμενές αερίου του εργοστασίου δεν ήταν συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME

Η αυτοψία, στην οποία αναφέρεται η διαπιστωτική πράξη, έγινε στο χώρο του εργοστασίου «Βιολάντα» στις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Σε δεύτερο έγγραφο με ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας χορηγεί άδεια λειτουργίας στο εργοστάσιο της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας, με την προϋπόθεση όμως η επιχείρηση να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συστάσεις αφορούσαν αναγκαίες παρεμβάσεις τόσο στις υπόγειες όσο και στις υπέργειες δεξαμενές αερίου του εργοστασίου, από τις σωληνώσεις των οποίων φαίνεται -σύμφωνα με την Πυροσβεστική- να υπήρξε η μοιραία διαρροή.

Παραμένει άγνωστο εάν η επιχείρηση ανταποκρίθηκε στις συγκεκριμένες σοβαρές συστάσεις.

Ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας που συνελήφθησαν, έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της Δικαιοσύνης για τα αίτια και τις ευθύνες γύρω από την ανείπωτη τραγωδία στα Τρίκαλα.