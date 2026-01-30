Βιολάντα: Τα Τρίκαλα αποχαιρετούν την Βασιλική και την Ελένη-Στο στόχαστρο οι άδειες του εργοστασίου

Βαρύ το κλίμα στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν χθες το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα, την Αναστασία και την Αγάπη – τρεις από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, δάκρυα και οργή συνόδευσαν τις κηδείες, την ώρα που σήμερα αναμένεται να τελεστούν στα Τρίκαλα οι κηδείες της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη και της Ελένης Κατσαρού.

Αίσθηση –και έντονη δυσαρέσκεια– προκαλεί το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, δεν έδωσε το «παρών» σε καμία από τις κηδείες. Αντ’ αυτού, εστάλησαν στεφάνια με την επιγραφή «Ειλικρινή συλλυπητήρια, η διοίκηση και το προσωπικό της Βιολάντα», κίνηση που σχολιάστηκε σκωπτικά και με πίκρα από συγγενείς και εργαζομένους: «Δεν θάβονται οι άνθρωποι με στεφάνια».

Καταγγελίες εργαζομένων και έκθεση-καταπέλτης

Την ίδια στιγμή, οι μαρτυρίες εργαζομένων ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» . Όπως καταγγέλλουν, είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα για έντονη οσμή προπανίου στους χώρους εργασίας. Οι προειδοποιήσεις, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, αγνοήθηκαν.

Καταπέλτης θεωρείται και η πρώτη έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Σύμφωνα με τα ευρήματα:

δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων,

οι σωληνώσεις προπανίου ήταν θαμμένες στο έδαφος αντί να είναι ορατές,

οι δεξαμενές προπανίου, αν και εξωτερικές, δεν βρίσκονταν στη σωστή απόσταση από το εργοστάσιο.

Η έκθεση δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά θα κατατεθεί απευθείας από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. στην εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση.



Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί και η ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις. Ειδικοί εξηγούν ότι το προπάνιο, μετά τη διαρροή, δεν έβρισκε διέξοδο, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται στο υπόγειο του εργοστασίου – το οποίο ερευνάται αν ήταν δηλωμένο ή όχι. Ο σπινθήρας από αντλίες νερού φαίνεται πως ήταν αρκετός για να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη.

«Μου στέρησαν τη μάνα μου»

Συγκλονίζουν τα λόγια του γιου της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μητέρας τριών παιδιών, που κηδεύτηκε στην Καρδίτσα.



«Η μητέρα μου δεν έπρεπε να φύγει έτσι. Μας τη στέρησαν άδικα. Πήγαινε να δουλέψει για να ζήσουμε και κατέληξε να ξεψυχήσει σε έναν εργασιακό κρατήρα. Κανείς δεν περίμενε ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», δήλωσε με φωνή που έσπαγε, ζητώντας δικαιοσύνη.



Όπως λέει, η οικογένεια δεν θα ησυχάσει αν δεν τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται:

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε. Το χρωστάμε στη μάνα μου».

«Χάλια είμαστε όλοι»

Συντετριμμένος εμφανίστηκε και ο πατέρας της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μητέρας δύο μικρών παιδιών, που έμαθαν μόλις χθες για τον θάνατό της. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο στη Φιλύρα Τρικάλων, ενώ νωρίτερα θα αποχαιρετήσουν και την Ελένη Κατσαρού.



Ο πεθερός της Ελένης, μητέρας ενός 13χρονου αγοριού, μιλά για «κορίτσι μάλαμα»: «Όλη μέρα κλαίμε. Χάθηκαν τσάμπα τα κορίτσια μας».



Συγγενείς επιμένουν ότι οι εργαζόμενοι φώναζαν εδώ και μήνες για τη μη συντήρηση του κτιρίου και για διαρροή προπανίου που –όπως λένε– κρατούσε μέχρι και οκτώ μήνες.

«Θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση τους»

Σπαρακτικές είναι και οι μαρτυρίες συναδέλφων των θυμάτων «Περισσότερες ώρες ήμασταν μαζί παρά με τις οικογένειές μας. Αυτό που έγινε δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Από τύχη ζούμε», λέει εργαζόμενη που βρισκόταν στο εργοστάσιο.



Το πόρισμα της Πυροσβεστικής κάνει λόγο για πολύμηνη διαρροή προπανίου, επιβεβαιώνοντας τους φόβους και τις καταγγελίες.



Πέντε γυναίκες χάθηκαν. Πέντε οικογένειες διαλύθηκαν. Και ένα ερώτημα πλανάται πάνω από τα συντρίμμια: ήταν δυστύχημα ή μια τραγωδία που όλοι έβλεπαν να έρχεται και κανείς δεν σταμάτησε;