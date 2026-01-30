Ελλάδα Κηδεία Εργοστάσιο «Βιολάντα» Τρίκαλα Local News

Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού στα Τρίκαλα

Ο ναός κατακλύστηκε από φίλους και γνωστούς, ενώ τραγικές φιγούρες ήταν τα μέλη της οικογένειάς της.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού στα Τρίκαλα. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι, οδήγησαν το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026 στην τελευταία της κατοικία τη γυναίκα που σκοτώθηκε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή της Ελένης, που τόσο άδικα έχασε τη ζωή της.

Το μεσημέρι (14.00) θα τελεστεί και η κηδεία της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στην τελευταία τους κατοικία οδηγήθηκαν οι Σταυρούλα Μπουκουβάλα, Αναστασία Νάσιου και Αγάπη Μπουνόβα.

