Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο το μοιραίο βράδυ

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει με καθαρό τρόπο τις δύο διακριτές φάσεις της φονικής έκρηξης στο Εργοστάσιο «Βιολάντα» κατά την οποία πέντε γυναίκες που εργάζονταν εκείνη την ώρα, να χάσουν τη ζωή τους. Αρχικά την πρώτη έκρηξη, η οποία εκδηλώνεται σε δύο διαδοχικά κύματα, ένα μικρότερης έντασης και αμέσως μετά ένα ισχυρότερο , και, περίπου έξι δευτερόλεπτα αργότερα, μια δεύτερη εξέλιξη πολύ πιο επικίνδυνη.

Πρόκειται για παρατεταμένη ανάφλεξη και γενικευμένη φωτιά που απλώνεται σε όλο τον χώρο του εργοστασίου. Εκεί φαίνεται να κρίνεται και το μέγεθος της καταστροφής, καθώς η φωτιά εξαπλώνεται αστραπιαία, χωρίς κανένα περιθώριο ελέγχου, οδηγώντας τελικά στην ολοσχερή καταστροφή των εγκαταστάσεων. Με απλά λόγια, το βίντεο που φέρνει στο φως το trikalaola, δείχνει ξεκάθαρα πώς η αρχική έκρηξη άνοιξε τον δρόμο και η δεύτερη, παρατεταμένη ανάφλεξη «σφράγισε» το καταστροφικό αποτέλεσμα.

Ωρολογιακή βόμβα

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για το πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος έχει σφραγιστεί και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον πλησιάσει και να προχωρήσει σε εργασίες χωρίς εισαγγελική εντολή.



Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε ένα σκηνικό που, όπως είπε, έμοιαζε με «ωρολογιακή βόμβα» κάτω από το εργοστάσιο.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ανιχνευτές διαρροής αερίου υπήρχαν στον χώρο παρασκευής και στους φούρνους, εκεί δηλαδή όπου βρίσκονταν τα δίκτυα και ο εξοπλισμός προπανίου. Στο υπόγειο, ωστόσο, δεν υπήρχαν ανιχνευτές, καθώς –όπως εξήγησε– δεν υπήρχε λόγος να τοποθετηθούν σε έναν χώρο που θεωρητικά δεν σχετιζόταν με εγκαταστάσεις προπανίου.

«Η διαρροή έγινε στο θαμμένο τμήμα που τώρα διερευνάται πώς τρύπησε ο σωλήνας. Υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια: ή κάποιο μηχάνημα που έκανε, για παράδειγμα, ασφαλτόστρωση τον τρύπησε –κάτι που θεωρώ απίθανο– ή δεν είχε γίνει η απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία στο θαμμένο μεταλλικό τμήμα. Αν το χώμα ερχόταν σε άμεση επαφή με τον σωλήνα, τότε αυτός θα μπορούσε να σκουριάσει και να τρυπήσει», ανέφερε.



Ο κ. Χριστοδουλίδης εξήγησε επίσης ότι από το σημείο της ρωγμής το αέριο ακολούθησε την καθοδική πορεία του σωλήνα, βρήκε δίοδο μέσα από το τοίχωμα του κτιρίου και, επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, κατέληξε συγκεντρωμένο στο υπόγειο.



Εκεί, όμως, εντοπίζεται ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: «Επειδή ήταν αδήλωτο το υπόγειο, δεν μπορούσε να εμφανιστεί σε μελέτη της Πυροσβεστικής ως χώρος όπου έπρεπε να υπάρχουν ανιχνευτές αερίου. Δεν ήταν νομίμως υφιστάμενος χώρος», σημείωσε.



Ο ενεργειακός επιθεωρητής στάθηκε και στα μέσα ελέγχου της πίεσης του συστήματος, λέγοντας πως τα σημάδια της διαρροής θα μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί εγκαίρως: «Έχεις μια διαρροή που μπορεί να κρατά μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν μανόμετρα που μετρούν την πίεση του δικτύου και, βάσει τεχνικού κανονισμού, πρέπει να είναι ακριβείας, ψηφιακά, με απόκλιση 1%. Αν γινόταν η ημερήσια ή εβδομαδιαία επιθεώρηση που προβλέπεται, θα το έβλεπες. Όταν δεν υπάρχει κατανάλωση και εντοπίζεται έστω και μικρή πτώση πίεσης, αυτό έπρεπε να ανησυχήσει και να σε οδηγήσει στο “κάτι συμβαίνει εδώ”».