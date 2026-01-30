Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο όλες οι άδειες και ευθύνες για την έκρηξη– Διευρυμένη εισαγγελική έρευνα

Διευρυμένη και εις βάθος έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στην Εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026, διέταξε η εισαγγελέας Τρικάλων.

Η εντολή έχει ήδη διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία καλείται να συντάξει αναλυτικό πόρισμα για τις συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας.

Έρευνα όχι μόνο για την εταιρεία αλλά και για τις υπηρεσίες

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, στο μικροσκόπιο δεν μπαίνουν μόνο τυχόν ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, αλλά και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς που σχετίζονται με τις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Η ΔΑΕΕ παρέλαβε χθες την παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, με την έρευνα να κινείται σε δύο σαφείς κατευθύνσεις:

Το τεχνικό σκέλος, που αφορά τη διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που προκάλεσαν την πολύμηνη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη.

Το διοικητικό – θεσμικό σκέλος, που αφορά τον έλεγχο των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων και των όρων λειτουργίας της μονάδας.

Εκσκαφή σωληνώσεων και εργαστηριακοί έλεγχοι

Όσον αφορά το τεχνικό σκέλος, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφή και εξαγωγή των υπόγειων σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές έως τον χώρο παραγωγής.

Οι σωλήνες θα αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια, ώστε να εντοπιστεί το σημείο της διάτρησης και να διαπιστωθεί αν αυτή οφείλεται σε εξωτερικές πιέσεις, διάβρωση ή αστοχία στις συνδέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανέφερε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει ασφαλτόστρωση στο σημείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τα βάρη βαρέων οχημάτων να επηρέασαν τις υπόγειες σωληνώσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε βάθος περίπου 80 εκατοστών. Το σενάριο αυτό θα αξιολογηθεί αποκλειστικά από τα εργαστηριακά ευρήματα.

Παράλληλα, θα ληφθούν δείγματα χώματος και άλλου υλικού από τον χώρο της διαρροής και θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να πιστοποιηθεί επισήμως η ποσότητα προπανίου που διέρρευσε. Όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη, πρόκειται για τυπική διαδικασία, καθώς τα όργανα μέτρησης κατέγραψαν επίπεδα που «χτύπησαν κόκκινο».

Λόγω της συνεχιζόμενης επικινδυνότητας, οι εργασίες έχουν προσωρινά παγώσει και αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, ενώ η πρόσβαση στον χώρο επιτρέπεται μόνο με εισαγγελική άδεια.

Στο επίκεντρο Πολεοδομία και Πυροσβεστική

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο δεύτερο σκέλος της έρευνας, που αφορά πιθανές παραλείψεις, παρανομίες και ευθύνες υπηρεσιών, όπως η Διεύθυνση Ανάπτυξης, η Πολεοδομία και η Πυροσβεστική.

Το τμήμα του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη είχε κατασκευαστεί ως επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και λειτουργούσε από το 2007. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στα αρχικά σχέδια δεν προβλεπόταν υπόγεια αποθήκη, αλλά μόνο ισόγειος χώρος, ο οποίος –όπως αναφέρεται– πληρούσε τις προϋποθέσεις λειτουργίας και πυρασφάλειας. Στα ίδια σχέδια περιλαμβάνονταν και οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου.

Αντίθετα, στο παλαιότερο τμήμα του εργοστασίου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, υπήρχε κανονικά υπόγειος χώρος και δύο υπόγειες δεξαμενές προπανίου που τροφοδοτούσαν την παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στα σχέδια ενεργητικής πυρασφάλειας που κατατέθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν εμφανίζονταν οι δύο υπέργειες δεξαμενές της νεότερης πτέρυγας. Αντίθετα, είχαν προστεθεί δύο νέες υπόγειες δεξαμενές κοντά στις παλαιές, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί αλλά δεν είχαν ακόμη συνδεθεί.

Κατασχέσεις φακέλων και έλεγχος από ιδρύσεως

Σε πρώτη φάση, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση όλων των φακέλων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυσή της.



Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες από κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και, όπου εντοπιστούν ευθύνες, να αποδοθούν χωρίς εκπτώσεις, ώστε να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που άφησε πίσω της η τραγωδία.