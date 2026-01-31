Βιολάντα: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη - Στοιχεία και έγγραφα συλλέγουν οι Αρχές

Ο τραγικός επίλογος της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» γράφτηκε με τις κηδείες των πέντε γυναικών που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Ένας νέος κύκλος ανοίγει όμως, αυτός της απόδοσης των ευθυνών και της αναζήτησης των αιτίων που οδήγησαν στο τραγικό εργατικό δυστύχημα.

Την ώρα που η κατάσβεση στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνεχίζεται και η Πυροσβεστική κάνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να μην αλλοιωθούν στοιχεία που ενδεχομένως θα βοηθήσουν στην έρευνα, ήδη έρχονται στο φως έγγραφα που δείχνουν παραλείψεις και λάθη.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, παραβάσεις και σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες έπειτα από ισχυρή έκρηξη, είχαν διαπιστωθεί ήδη από το 2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2020, διαπιστώθηκε μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, λόγω της τοποθέτησης δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας της επιχείρησης.



Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας των δεξαμενών.



Παράλληλα, δόθηκε στην επιχείρηση η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Ωστόσο, ερευνάται εάν η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικώς με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Επιπλέον, η νομιμότητα των συγκεκριμένων υπέργειων δεξαμενών αποτελεί αντικείμενο έρευνας στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

Η πολύμηνη διαρροή προπανίου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο εργοστάσιο διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.



Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε συνδυασμό με τη διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το σημείο όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, να προκάλεσαν φθορά ή θραύση τους, με αποτέλεσμα τη διαρροή του προπανίου.

Αδήλωτο το υπόγειο

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Δήμου Τρικκαίων Γιώργος Καταβούτας δήλωσε ότι ο Δήμος ασχολείται κυρίως με τα πολεοδομικά ζητήματα, δηλαδή με την τήρηση των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο αν τα στοιχεία που δηλώνονται στις άδειες ευσταθούν. Πιο συγκεκριμένα, κρατάει τους φακέλους των αδειών και κάνει ελέγχους για ζητήματα, όπως αν το υπόγειο έχει δηλωθεί στις οικοδομικές άδειες.

Σχετικά με το εργοστάσιο και το τραγικό περιστατικό, είπε ότι η πρώτη οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 2007. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι στο υπόγειο δεν έγινε καμία αναφορά, άρα δεν υπάρχει οικοδομική άδεια γι΄ αυτό.



Έκτοτε εκδόθηκαν επτά ακόμη άδειες, και - όπως λέχθηκε - συνολικά δεν έχει δηλωθεί υπόγειο. Το κτήριο στο οποίο έγινε η έκρηξη ανήκει στην προσθήκη του 2007, ενώ αργότερα το 2021 έγινε συνένωση μονάδων, η οποία δεν περιλαμβάνει υπόγειο.