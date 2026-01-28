Τρίκαλα: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα»

Παρέμβαση στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου ομάδα του Ρουβίκωνα μετά τη φονική έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Η ομάδα ανέβασε βίντεο στο Facebook όπου εμφανίζονται μέλη της να γράφουν υβριστικά συνθήματα σε τοίχο που - όπως αναφέρουν στην ανάρτησή τους - είναι η οικία του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας.

Screenshot/Facebook

Ελεύθεροι οι τρεις κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι, το απόγευμα της Τετάρτης, με απόφαση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, αφέθησαν ελεύθεροι οι τρεις κατηγορούμενοι της βιομηχανίας «Βιολάντα» χωρίς περιοριστικούς όρους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι κατέθεσαν επί τέσσερις ώρες και στη συνέχεια τους ασκήθηκαν πλημμεληματικές διώξεις, ωστόσο η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να συγκεντρωθούν και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων.

Μέχρι στιγμής δεν θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο της Πυροσβεστικής, η οποία στη σχετική δικογραφία πρότεινε τη σύλληψη των τριών ανδρών.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δικηγόρων των κατηγορούμενων, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται υπερασπιστική γραμμή. «Οι ερωτήσεις που ετέθησαν από την Εισαγγελέα στους τρεις ήταν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας».

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Διαρροή προπανίου σε υπόγειες σωληνώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) εντόπισαν διάτρηση σε σωληνώσεις προπανίου που βρίσκονταν εντός τοιχίου στο υπόγειο του εργοστασίου.

Οι έρευνες έδειξαν ότι οι σωληνώσεις είχαν υποστεί φθορά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τη διαρροή και συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά επικίνδυνο εκρηκτικό μηχανισμό.

Αρχικά ελέγχθηκαν οι εξωτερικές δεξαμενές αερίου, οι οποίες βρέθηκαν άθικτες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι σωληνώσεις διέρχονταν μέσα από σκυρόδεμα και δομικά υλικά. Κατά τις εργασίες, οι πυροσβέστες έσπασαν το σκυρόδεμα και εντόπισαν τη διάτρηση, με το αέριο να έχει «ποτίσει» το χώμα και τους τοίχους.